अमरावतीमध्ये भाजपला दोन मोठे धक्के; फडणवीसांचा मामेभाऊ आणि आमदार श्रीकांत भारतीय यांचा भावाचा पराभव

Devendra Fadnavis Mamebhau Defeated : विदर्भात नागपूरपाठोपाठ प्रतिष्ठेची असलेली अमरावती महानगरपालिकेमध्ये भाजपला दोन मठे धक्के बसले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ विवेक कलोती यांचा पराभव झाला आहे. तर आमदार श्रीकांत भारतीय यांचे बंधू विवेक भारतीय यांचाही पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे अमरावतीत भाजपला दुहेरी धक्का बसलाय.
विवेक कलोती यांचा अमरावतीच्या प्रभाग क्रमांक 14 मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार संजय शिरभाते यांनी त्यांचा पराभव केला आहे. शिरभाते यांनी जवळपास 800 मतांनी पराभव केला आहे. विशेष म्हणजे अमरावतीच्या प्रभाग क्रमांक 14 मतदारसंघातून काँग्रेसचे चारही उमेदवार विजयी झाले आहे. त्यामुळे यंदा अमरावतीत राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल दिसून आला. राजकीय तज्ज्ञांनुसार सत्ताधारी आघाडीला हा अमरावतीकरांचा कल मोठा धक्का मानला जात आहे.
भाजपचे विवेक कलोती यांची 2018 ला अमरावती महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे भाऊ असल्याने हा निकाल लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
दुसरीकडे याच 14 नंबर वार्डामधून आमदार श्रीकांत भारतीय यांचे बंधू विवेक भारतीय यांचाही पराभव झाला आहे. विवेक यांचा पराभव रवी राणांचे जवळचे तरुण स्वाभिमान उमेदवार सचिन भेंडे यांनी पराभव केला आहे.
अमरावती महापालिकेतील 87 जागांचा निकाल हाती आला असून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यामागे काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मतमोजणी सुरुवात झाल्यानंतर काँग्रेसने चांगली मुसंडी मांडली होती. पण मतदानाची गिनती पूर्ण झाल्यानंतर अमरावतीत भाजप वचर्स्व दिसून आलं आहे. पण यंदा अमरावतीत काँग्रेसने चांगलीच टक्कर दिल्याच दिसून आला आहे. भाजपला 87 पैकी 20 जागांवर विजय आणि काँग्रेसचे 15 उमेदवार जिंकून आले आहेत. दरम्यान अमरावती महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 44 जागांची गरज असल्याने आता हा आकडा कोण गाठणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
एकूण जागा-87