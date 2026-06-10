/मध्य प्रदेशमधील धक्कानंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसचे उमेदवार गायब, 10 ते 15 कोटींची डील झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप

Harshjit Deshmukh Missing: विधान परिषदेच्या अमरावती मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख मॅनेज झाल्याची चर्चा सुरु झालीय. पाच दिवसांपासून हर्षजीत नागपूरला जातो म्हणून गेले ते अमरावतीत परत आलेच नाहीत. हर्षजीत यांनी 10 ते 15 कोटींची डील करुन माघार घेतल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केलाय.
अमरावतीत काँग्रेसचा उमेदवार फितूर?
हर्षजीत देशमुख मॅनेज झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप
15 ते 20 कोटी देशमुखांनी घेतल्याची चर्चा?
विधान परिषद निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला असताना अमरावतीतले काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख प्रचारातून गायब झाले. हर्षजीत देशमुख हे सत्ताधा-यांना सामील झाल्याचा आरोप होऊ लागलाय. पाच दिवसांपूर्वी नागपूरला जाऊन येतो असं सांगून गेलेले हर्षजीत देशमुख अमरावतीत आलेच नसल्यानं अमरावती काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे.
हर्षजीत देशमुखांनी निवडणुकीच्या प्रचारातून माघार घेतली असं काँग्रेस नेत्यांना वाटू लागलाय. या माघारीसाठी 15 ते 20 कोटींचा व्य़वहार झाल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केलाय.
काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख नागपुरातील एका हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट असल्याचं आढळून आलं. नागपूरला आलो असताना अचानक आजार बळावल्याचा दावा हर्षजीत देशमुखांनी केलाय. आपण पुन्हा निवडणूक प्रचारात सक्रिय होणार असल्याचा दावा देशमुखांनी केलाय.
सत्ताधारी भाजपनं हर्षजीत देशमुखांना मॅनेज केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फेटाळून लावलाय. आरोप करण्याआधी त्याचे पुरावे द्या असं आव्हानही फडणवीसांनी विरोधकांना दिलंय.
काँग्रेसनं आता वंचितच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यावर विचार सुरु केलाय. विरोधकांनी उमेदवार दिल्यावर थेट उमेदवारच मॅनेज करण्याचा हा पायंडा लोकशाहीला घातक असल्याचं सांगण्यात येतंय.