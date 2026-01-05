English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तुम्ही चार नाही 20 मुलं जन्माला घाला', ओवेसींचं नवनीत राणांना प्रत्युत्तर, त्या म्हणाल्या 'तुम्ही पण...'

Word Fight Between Asaduddin Owaisi and Navneet Rana: 4 मुलं कशाला तुम्ही पण 20 मुलं जन्माला घाला असं विधान अमरावतीत झालेल्या सभेत असदुद्दीन ओवैसींनी केलंय.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 5, 2026, 09:33 PM IST
Word Fight Between Asaduddin Owaisi and Navneet Rana: काही दिवसांपूर्वी नवनीत राणा यांनी हिंदूंनी 4 मुले जन्माला घालावीत असं विधान केलं होतं. त्यावरून असदुद्दीन ओवैसी यांनी खोचक टोला लगावला आहे. तुम्ही चार नाही 20 मुलं जन्माला घाला असं म्हणत ओवैसींनी पलटवार केला आहे 

अमरावतीमध्ये नवनीत राणा असदुद्दीन औवैसींमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. एका मौलानाच्या वक्तव्याचा दाखला देत नवनीत राणांनी हिंदूंना 4 मुलं जन्माला घालण्याचा सल्ला काही दिवसांपूर्वी दिला होता, मात्र, त्यांच्या या वक्तव्याचा एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी चांगलाच समाचार घेत नवनीत राणांवर पलटवार केलाय. 4 मुलं कशाला तुम्ही पण 20 मुलं जन्माला घाला असं विधान अमरावतीत झालेल्या सभेत असदुद्दीन ओवैसींनी केलंय. 

अमरावतीत झालेल्या जाहीर सभेत असदुद्दीन ओवैसींनी नवनीत राणांना प्रत्युत्तर दिलं, दरम्यान या सभेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत देखील ओवैसींनी नवनीत राणा यांना टोला लगावलाय. दरम्यान यानंतर नवनीत राणा देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. जास्त मुलं जन्माला घालायची असतील तर पाकिस्तानमध्ये जाऊन राहा असा पलटवार नवनीत राणांनी केलाय.

ओवैसींवर नवनीत राणांचा पलटवार 

तुम्ही पण जास्त मुलं जन्माला घाला, तुम्हाला अडवलं नाही

जास्त मुलं जन्माला घालायची असतील तर पाकिस्तानात जा

अमरावतीत एमआयएमच्या उमेदवारांसाठी असदुद्दीन ओवैसींनी सभा  घेत भाजपवर टीकास्त्र डागलं, तसंच त्यांच्या निशाण्यावर नवनीत राणा देखील होत्या, राणांनी हिंदू लोकांना दिलेल्या सल्ल्यानंतर ओवैसींनी त्यांच्यावर टीका केली. दरम्यान यानंतर प्रत्युत्तरात नवनीत राणांनी देखील ओवैसींना थेट पाकिस्तानात जाण्याचा इशाराच दिला. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Amravati Municipal ElectionAmravatiAsaduddin Owaisiअसदुद्दीन ओवेसी

