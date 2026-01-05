'तुम्ही चार नाही 20 मुलं जन्माला घाला', ओवेसींचं नवनीत राणांना प्रत्युत्तर, त्या म्हणाल्या 'तुम्ही पण...'

Word Fight Between Asaduddin Owaisi and Navneet Rana: काही दिवसांपूर्वी नवनीत राणा यांनी हिंदूंनी 4 मुले जन्माला घालावीत असं विधान केलं होतं. त्यावरून असदुद्दीन ओवैसी यांनी खोचक टोला लगावला आहे. तुम्ही चार नाही 20 मुलं जन्माला घाला असं म्हणत ओवैसींनी पलटवार केला आहे
अमरावतीमध्ये नवनीत राणा असदुद्दीन औवैसींमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. एका मौलानाच्या वक्तव्याचा दाखला देत नवनीत राणांनी हिंदूंना 4 मुलं जन्माला घालण्याचा सल्ला काही दिवसांपूर्वी दिला होता, मात्र, त्यांच्या या वक्तव्याचा एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी चांगलाच समाचार घेत नवनीत राणांवर पलटवार केलाय. 4 मुलं कशाला तुम्ही पण 20 मुलं जन्माला घाला असं विधान अमरावतीत झालेल्या सभेत असदुद्दीन ओवैसींनी केलंय.
अमरावतीत झालेल्या जाहीर सभेत असदुद्दीन ओवैसींनी नवनीत राणांना प्रत्युत्तर दिलं, दरम्यान या सभेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत देखील ओवैसींनी नवनीत राणा यांना टोला लगावलाय. दरम्यान यानंतर नवनीत राणा देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. जास्त मुलं जन्माला घालायची असतील तर पाकिस्तानमध्ये जाऊन राहा असा पलटवार नवनीत राणांनी केलाय.
ओवैसींवर नवनीत राणांचा पलटवार
तुम्ही पण जास्त मुलं जन्माला घाला, तुम्हाला अडवलं नाही
जास्त मुलं जन्माला घालायची असतील तर पाकिस्तानात जा
अमरावतीत एमआयएमच्या उमेदवारांसाठी असदुद्दीन ओवैसींनी सभा घेत भाजपवर टीकास्त्र डागलं, तसंच त्यांच्या निशाण्यावर नवनीत राणा देखील होत्या, राणांनी हिंदू लोकांना दिलेल्या सल्ल्यानंतर ओवैसींनी त्यांच्यावर टीका केली. दरम्यान यानंतर प्रत्युत्तरात नवनीत राणांनी देखील ओवैसींना थेट पाकिस्तानात जाण्याचा इशाराच दिला.