/मुलींच्या शिक्षणासाठी आईची मॅरेथॉनमध्ये धाव! अनवाणी पायाने धावत पटकावला प्रथम क्रमांक, बक्षीस म्हणून किती पैसे मिळाले पाहिलं का?

Beed Marethon : आपल्या मुलांसाठी आई काहीही करू शकते याचं उदाहरण पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. बीडमध्ये अंबाजोगाईत भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त "अमृत दौड" (मॅरेथॉन) स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेत 47 वर्षीय महिलेने आपल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला. केवळ सहभागच घेतला नाही तर महिनेने चक्क साडीत आणि अनवाणी पायाने मॅरेथॉन धावत प्रथम क्रमांक पटकवला आणि 3 हजार रुपयांचे बक्षीस जिंकले.
अंबाजोगाईत भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ‘अमृत दौड’ मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते भाग्यनगर चौक या मार्गावर झालेल्या या स्पर्धेत तरुण-तरुणींसोबत रमाबाई रणवीर याही सहभागी झाल्या. साधी साडी नेसलेल्या आणि पायात स्लीपर असलेल्या रमाबाईंकडे पाहून कुणालाही त्या स्पर्धा जिंकतील, असं वाटलं नव्हतं.
मात्र स्पर्धेला सुरुवात होताच रमाबाईंनी पूर्ण ताकदीने धावायला सुरुवात केली. काही अंतर गेल्यानंतर पायातील स्लीपर निसटू लागले... त्यामुळे त्यांनी स्लीपर हातात घेतले आणि अनवाणी पायाने धावण्याचा निर्णय घेतला. गार रस्ता, पायाला टोचणारे खडे आणि साडीचा पदर सांभाळत त्यांनी धाव सुरूच ठेवली. एक-एक करत ट्रॅकसूट घातलेल्या स्पर्धकांना मागे टाकत रमाबाईंनी फिनिशिंग लाइनवर सर्वात आधी धडक मारली. रमाबाईंच्या या विजयाने उपस्थितांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आणले.
बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या 47 वर्षीय रमाबाई रणवीर हे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी स्वयंपाकाचे काम करतात. घरची आर्थिक परिथिती बेताची असल्याने रमाबाईंनी मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसे जमवण्यासाठी आणि आपल्या संघर्षाला बळ देण्यासाठी त्यांनी 'अमृत दौड' या मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला. मॅरेथॉनमध्ये पळण्यासाठी कोणतेही महागडे स्पोर्ट्स शूज किंवा कसलेही धावण्याचे प्रशिक्षण नसताना केवळ अफाट इच्छाशक्तीच्या जोरावर रमाबाईंनी स्पर्धेत सहभाग घेत ती जिंकली. रमाबाईंची ही कहाणी अनेक तरुणपिढीला प्रेरणा देणारी आहे. रमाबाईंनी ही स्पर्धा जिंकल्यावर त्यांना प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस म्हणून 3 हजार रुपये देण्यात आले. मुलींच्या शिक्षणासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी चालेल मात्र मागे हटणार नाही असा संदेश रमाबाईंनी दिला. सध्या समाबाईंनी मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेल्या या कामगिरीनंतर त्यांच्यावर सर्व स्थरातून कौतुकाचा वर्षाव केला जात आहे. तसेच त्या अनेकांसाठी प्रेरणादायी सुद्धा ठरल्या आहेत.