'अशोक खरात प्रकरण खूपच भयानक, पण...' अमृता फडणवीस यांची महिलांचा लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या खरातवर प्रतिक्रिया

Amruta Fadnavis on Ashok Kharat : अशोक खरात प्रकरण खूपच भयानक आहे. यातून किती गोष्टी निघणार आहेत. डोळे बंद करुन या भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवणं उचित नाही. अंधविश्वास ठेवतो तेव्हा घात होतो. इतकी पुस्तक आहेत, इतकी माहिती आपल्या आजुबाजूला आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी दिली आहे. झी २४ तासचा'महिला सन्मान' हा पुरस्कार सोहळा मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी अमृता फडणवीस यांनी राज्यात चर्चेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणांवर संतप्त अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अशोक खरात प्रकरण खूपच भयानक आहे. यातून किती गोष्टी निघणार आहेत. डोळे बंद करुन या भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवणं उचित नाही. अंधविश्वास ठेवतो तेव्हा घात होतो. इतकी पुस्तक आहेत, इतकी माहिती आपल्या आजुबाजूला आहे. डोळे बंद करुन असल्या बाबांच्या मागे जाऊ नका. पोलीस, कायदा तुम्हाला साथ देईल. पण या बाबांबुवांना बॉयकॉट करायला हवं, असेही त्या म्हणाल्या.
सर्वच बाबा असे नाहीत. काही किर्तन, फिलोसॉपी आपल्या कार्यक्रमातून सांगतात. आपल्याला आपल्या भविष्याबाबत भीती असते. पण मेहनत केली, आपल्या निती मुल्यांवर चालत राहिलो तर आपण आपल्या निश्चित पोहोचू, असे त्या म्हणाल्या. श्रद्धा आपल्या विचार, चांगलेपणावर असते. आपल्या वेदांवर असते, महाभारतावर असते. मेहनत हे सर्व गोष्टींचं मूळ असते. कोणती गोष्ट पाहिजे म्हणून घाईत जे करता ती अंधश्रद्धा असते. पण श्रद्धा ही तशी नाही. तुम्ही रामायण, महाभारत वाचलंय. कसे वागल्यावर काय होऊ शकतं? हे तुम्ही जाणता. या सर्व गोष्टी आपल्याकडेच आहेत.
बाबाबुवा असे कांड झाल्यावरच समोर येतात. मला या बाबाबद्दल माहिती नव्हतं. ते एका वेगळ्या कारणामुळे पुढे आलं. आपल्या आजुबाजूला काही चुकतंय का, याबाबत आपण अलर्ट राहिलं पाहिजे. झी 24 तासचं नेटवर्क मोठं आहे. तुम्ही अशा गोष्टी पुढे आणल्या तर लोकं तुम्हाला साथ देतील, असेही त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका यात महत्वाची आहे. यात गर्वाची गोष्ट नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचल्यावर कारवाई केली पण ही गोष्ट आधीच पोहोचायला हवी होती, असे अमृता फडणवीस म्हणाल्या.