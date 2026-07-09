सिंधुदुर्ग - अकरा वर्षाच्या चिमुरडीने दिला आईच्या चितेला अग्नी, अख्खं गाव हळहळलं

सिंधुदुर्गात एका 11 वर्षाच्या मुलीने आपल्या आईच्या चितेला अग्नी दिल्यानंतर सर्व गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं होतं. आईच्या शेवटच्या इच्छेखातर, लेकीने आपल्या आईच्या पार्थिवाला अग्नी देण्याचं धाडस दाखवलं. कणकवली तालुक्यातील तळेरे वाघाचीवाडी येथे ही घटना घडली आहे. 11 वर्षांची चिमुरडी तन्वी संदीप चव्हाण हिने हे धाडस दाखवलं. आपल्या आईच्या प्रेताला अग्नी देत तिने समाजापुढे एक वेगळा आदर्श निर्माण केला असून, मुलांप्रमाणे मुलीही आपलं कर्तव्या बजावू शकतात हे धाडस दाखवलं आहे.
मागील तीन ते चार वर्षांपासून तन्वीची आई प्रियाका संदीप चव्हाण या एका आजाराने ग्रस्त होत्या. त्यांना जागेवरुन हलता येत नव्हतं. कुटुंबात पती, सासरे व एक मुलगी आहेत. अशावेळी तन्वी आपल्या आईचा आधार झाली होती आणि हिंमत देत आजारातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत होती.
वडील दीप चव्हाण हे तळेरे काम करुन संसाराचा गाढा हाकायचे.यामुळे घरात तन्वीचा मोठा आधार तिच्या आईला होता. तिची मदत घराला लाखमोलाची होती. तन्वी चव्हाण, अवघ्या 11 वर्षाची असून तळेरेतील वामनराम महाडीक माध्यमिक विद्यालयात इयत्ता पाचवीच्या वर्गात शिकत आहे. मैत्रिणींसोबत खेळण्याच्या व शिकत भविष्याचा पाया रचण्याच्या काळात ती आईला आजारपणाने विळखा घातल्याने तिची सावली बनून सेवा करत आधाराची काठी होती.
मात्र ती नुसाती सेवा न करता स्वतः जेवण बनवायची, घरचे आवरून शाळेत जायची. कला क्षेत्रातही तेवढीच हुशार असल्याने हे सगळं करुन ती त्यातही रमायचीय मात्र सोमवारी त्याच्या कुटंबावर नियतीने घाला घातला. एकुलत्या एक तन्वीच्या आईला आजाराने तिच्यापासून दूर नेलं. इतके दिवस आईची सेवा करून, आज आईला शेवटचा निरोप देताना तन्वीचे हात थरथरत होते, डोळे ओले होते, पण तिचे धैर्य पाहून साक्षात काळही थबकला असावा अशा वातावरणात तिने आपल्या आईच्या पार्थिवाला अग्नी दिला. गावक-यांसमवेत आईला तिने शेवटचा निरोप दिला.