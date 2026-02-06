English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र हादरला! प्रसिद्ध व्यवसायिकाची 17 व्या मजल्यावरून उडी, सुरक्षारक्षकाला म्हणाले थांब मी चावी घेऊन येतो अन् हात जोडून...

महाराष्ट्र हादरला! प्रसिद्ध व्यवसायिकाची 17 व्या मजल्यावरून उडी, सुरक्षारक्षकाला म्हणाले 'थांब मी चावी घेऊन येतो अन् हात जोडून...'

Sunil Sadarangani Suicide in Solapur: सोलापुरात प्रसिद्ध व्यवसायिकाने अपार्टमेंटच्या 17 व्या मजल्यावरून उडी मारुन आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान आत्महत्येपूर्वीचा त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 6, 2026, 11:19 AM IST
Sunil Sadarangani Suicide in Solapur: सोलापुरात प्रसिद्ध व्यवसायिकाच्या आत्महत्येमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. उद्योजकाने अपार्टमेंटच्या 17 व्या मजल्यावरून उडी मारुन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वींचा त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सुनील सदारंगानी असं या 60 वर्षीय उद्योजकाचं नाव असून त्यांनी आत्महत्या का केली याचा तपास पोलीस करत आहेत. 

सुनील सदारंगानी हे सोलापुरात एकेकाळी प्रसिद्ध असलेल्या मुलतानी बेकरीचे मालक होते. सुनील सदारंगानी यांनी शहरातल्या विजयपूर रोडवरील पनाश अपार्टमेंटच्या 17 व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली आहे. उडी मारण्यापूर्वी सदरंगानी हात जोडून प्रार्थना करत होते असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं आहे. 

सुनील सदारंगानी गुरुवारी दुपारच्या सुमारास सोलापुरातील पनाश अपार्टमेंट येथे आले होते. पायऱ्यांच्या सहाय्याने ते थेट अपार्टमेंटच्या 17 व्या मजल्यावर गेले होते. भिंतीच्या कठड्यावर एक व्यक्ती हात जोडून उभा असल्याचं स्थानिक नागरिकांना दिसलं. त्यांनी ही माहिती अपार्टमेंटच्या सुरक्षारक्षकाला दिली.  सुरक्षाराक्षकाने सुनील सदरंगानी यांना खाली आणलं. मात्र चावी वर राहिल्याचा बहाणा करून ते पुन्हा वर गेले आणि उडी मारली. दरम्यान सुनील सदारंगानी यांनी आत्महत्या का केली? याचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र या घटनेनंतर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

सुनील सदारंगानी कोण होते?

सुनील सदारंगानी हे सोलापुरातील प्रसिद्ध मुलतानी बेकरीचे मालक होते. राजकुमार राठी यांचे ls जावई होते. मुलतानी बेकरी बंद पडल्यानंतर ते पुण्यात वास्तव्यास गेले होते. पुण्याच्या खराडी भागात त्यांचं वास्तव्य होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी मागील काही काळापासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते. तसंच त्यांच्यावर मानसोपचार तज्ज्ञांकडून उपचार देखील सुरू होते. 

