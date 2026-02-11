'घरात 4 सोन्याचे खिळे ठोकून...', बदलापुरात वृद्धासोबत धक्कादायक प्रकार; संपूर्ण शहर हादरलं

Badapur Crime: बदलापुरात एका वृद्धाची फसवणूक झाली असून, 9 लाख 72 हजारांचा गंडा घालण्यात आला आहे. काळ्या जादूच्या नावाखाली वृद्धाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. भोंदू ज्योतिषांनी वृद्धाला आपल्या जाळ्यात ओढलं आणि नंतर त्याच्याकडून पैसे लुबाडले. या घटनेनंतर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई करत चौघांना बेड्या ठोकल्या आहेत.
तुमच्या घरावर कुणीतरी पिशाच्च सोडलं आहे. त्यासाठी आपल्याला कामाख्या देवीला जाऊन पूजा करावी लागेल. तसंच तुमच्या घरात सोन्याचे खिळे ठोकावे लागतील, असं म्हणत 4 भोंदू ज्योतिषांनी एका वृद्धाला गंडा घातला. आरोपींनी वृद्धाकडून साडेनऊ लाख रुपये लुटले. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिसांनी चौघांनाही बेड्या ठोकल्या असून पुढील तपास सुरू आहे.
चंद्रकांत चिले असं या प्रकरणातील फसवणूक झालेल्या वृद्धाचं नाव असून ते मुंबईला वास्तव्याला आहेत. ते एका कार्यक्रमासाठी बदलापूरला आले असताना 4 भोंदू ज्योतिषांनी त्यांना गाठलं आणि आपल्या जाळ्यात ओढलं. तुमच्या घरावर कुणीतरी पिशाच्च सोडलं आहे, तुमच्या घरात नुकताच एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून लवकरच दुसऱ्या व्यक्तीचाही मृत्यू होणार आहे, अशी भीती त्यांनी चिले यांना दाखवली. तसंच हे थांबवायचं असेल तर आपल्याला कामाख्या देवीला जाऊन पूजा करावी लागेल आणि तुमच्या घरात सोन्याचे ४ खिळे ठोकावे लागतील, अशी बतावणी केली.
त्यांनी चंद्रकांत चिले यांच्याकडून तब्बल ९ लाख ७२ हजार रुपये रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिनेही उकळले. यानंतर काही दिवसांनी चिले यांना आपली फसवणूक झाली असल्याचं लक्षात येताच त्यांनी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात अर्ज दिला. याप्रकरणी गुन्हे पोलीस निरीक्षक राजेश गज्जल यांनी तपास करून या प्रकरणात फसवणूक आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी चिले यांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपी ब्रम्हदत्त इंगळे, शिवलिंग इंगळे, भवानी इंगळे आणि अन्य एक अशा चौघांना पोलिसांनी बदलापूरमधून बेड्या ठोकल्या आहेत.