English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'घरात 4 सोन्याचे खिळे ठोकून...', बदलापुरात वृद्धासोबत धक्कादायक प्रकार; संपूर्ण शहर हादरलं

Badapur Crime: बदलापुरात एका वृद्धाची फसवणूक झाली असून, 9 लाख 72 हजारांचा गंडा घालण्यात आला आहे. या घटनेनंतर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई करत चौघांना बेड्या ठोकल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 11, 2026, 07:15 PM IST
'घरात 4 सोन्याचे खिळे ठोकून...', बदलापुरात वृद्धासोबत धक्कादायक प्रकार; संपूर्ण शहर हादरलं

Badapur Crime: बदलापुरात एका वृद्धाची फसवणूक झाली असून, 9 लाख 72 हजारांचा गंडा घालण्यात आला आहे. काळ्या जादूच्या नावाखाली वृद्धाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. भोंदू ज्योतिषांनी वृद्धाला आपल्या जाळ्यात ओढलं आणि नंतर त्याच्याकडून पैसे लुबाडले. या घटनेनंतर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई करत चौघांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय झालं?

तुमच्या घरावर कुणीतरी पिशाच्च सोडलं आहे. त्यासाठी आपल्याला कामाख्या देवीला जाऊन पूजा करावी लागेल. तसंच तुमच्या घरात सोन्याचे खिळे ठोकावे लागतील, असं म्हणत 4 भोंदू ज्योतिषांनी एका वृद्धाला गंडा घातला. आरोपींनी वृद्धाकडून साडेनऊ लाख रुपये लुटले. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिसांनी चौघांनाही बेड्या ठोकल्या असून पुढील तपास सुरू आहे.

चंद्रकांत चिले असं या प्रकरणातील फसवणूक झालेल्या वृद्धाचं नाव असून ते मुंबईला वास्तव्याला आहेत. ते एका कार्यक्रमासाठी बदलापूरला आले असताना 4 भोंदू ज्योतिषांनी त्यांना गाठलं आणि आपल्या जाळ्यात ओढलं. तुमच्या घरावर कुणीतरी पिशाच्च सोडलं आहे, तुमच्या घरात नुकताच एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून लवकरच दुसऱ्या व्यक्तीचाही मृत्यू होणार आहे, अशी भीती त्यांनी चिले यांना दाखवली. तसंच हे थांबवायचं असेल तर आपल्याला कामाख्या देवीला जाऊन पूजा करावी लागेल आणि तुमच्या घरात सोन्याचे ४ खिळे ठोकावे लागतील, अशी बतावणी केली. 

त्यांनी चंद्रकांत चिले यांच्याकडून तब्बल ९ लाख ७२ हजार रुपये रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिनेही उकळले. यानंतर काही दिवसांनी चिले यांना आपली फसवणूक झाली असल्याचं लक्षात येताच त्यांनी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात अर्ज दिला. याप्रकरणी गुन्हे पोलीस निरीक्षक राजेश गज्जल यांनी तपास करून या प्रकरणात फसवणूक आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी चिले यांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपी ब्रम्हदत्त इंगळे, शिवलिंग इंगळे, भवानी इंगळे आणि अन्य एक अशा चौघांना पोलिसांनी बदलापूरमधून बेड्या ठोकल्या आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BadapurcrimeBlack magicकाळी जादू

इतर बातम्या

'लेकीच्या जाण्यानं आम्ही निराधार, सरकार आणि विमान कंपन...

मुंबई बातम्या