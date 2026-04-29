English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
'युद्ध पेशवे लढले आणि नाव शिवरायांचं झालं', आनंद स्वरुप बरळले, 'शिवराय फक्त छापामार युद्ध लढले'

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 09:52 PM IST
Anand Swarup on Chhatrapati Shivaji Maharaj:  छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत आनंद स्वरुप या स्वयंघोषित बाबानं वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. पेशवे लढले आणि शिवरायांचं नाव झालं असं वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर धीरेंद्रशास्त्री जे म्हणाले त्याचं समर्थनही त्यांनी केलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

धीरेंद्रशास्त्री बागेश्वर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करुन दोन दिवस उलटत नाही तोच आणखी एका स्वयंघोषित बाबानं छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. आनंद स्वरुप यांनी धीरेंद्रशास्त्री बागेश्वर यांचं समर्थन करताना शिवरायांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे.

आनंद स्वरुप यांनी काय म्हटलं आहे?

"युद्ध पेशवे लढले आणि नाव शिवरायांचं झालं. शिवरायांनी कधी  युद्ध मैदानात लढलं नाही तर फक्त छापामार युद्ध लढले.  पेशव्यांनी मात्र युद्धाच्या मैदानात लढाई केली. धीरेंद्र शास्त्री जे बोलले त्याचं मी शब्दशः समर्थन करतो. त्यांनी माफी मागायची  गरज नव्हती. पेशव्यांना यासाठी उपेक्षित ठेवलं गेलं कारण ते ब्राह्मण होते. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ट्विट करायला वेळ मिळणार नाही. विश्वातले महान योद्धा, ब्राह्मण शिरोमणी बाजीराव बल्लाळ यांना पुण्यतिथीदिनी शत शत नमन," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

हे ही वाचा

'शिवाजी महाराज युद्ध करुन थकले होते,' बागेश्वर बाबांच्या विधानावर CM फडणवीसांची पाहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, 'इतिहासात असा...'

 

हर्षवर्धन सपकाळांची नाराजी

आनंद स्वरुपांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी कठोर शब्दात समाचार घेतलाय. शिवरायांच्या शौर्याचा अपमान आनंद स्वरुप यांनी केल्याचा आरोप सपकाळांनी केला आहे. 

राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानंही आनंद स्वरुप यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. आनंद स्वरुप हे एका राजकीय पक्षाचं काम करतात त्या पक्षाचीही तशीच भूमिका आहे का असा सवाल राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानं उपस्थित केला आहे. 

प्रवचनकारांनी समाज प्रबोधनाचं काम करणं अपेक्षित आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून कथित संत समाजप्रबोधन करण्याऐवजी इतिहासात लुडबूड करुन वाद निर्माण करताना दिसतायेत हे खेदानं म्हणावं लागेल.

बागेश्वरबाबांनीही केलं होतं वादग्रस्त विधान

याआधी बागेश्वरबाबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांसदर्भात वादग्रस्त विधान केलं होतं, ज्यासाठी त्यांना माफीही मागावी लागली. छत्रपती शिवाजी महाराज युद्ध करताना थकले, त्यानंतर एक दिवस ते समर्थ रामदासांकडे गेले आणि म्हणाले आपण खूप युद्ध लढलो, आता हे राज्य तुम्हीच सांभाळा .पुढचे काही दिवस मला काहीच करण्याची इच्छा नाही असं विधान बागेश्वर बाबांनी केलं. शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदासांच्या भेटीचा संदर्भ देऊन त्यांनी नागपुरात हे विधान केलं होतं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

...Read More

Tags:
Anand SwarupChhatrapati Shivaji Maharaj

इतर बातम्या

गर्लफ्रेंड सोबत राहण्यासाठी हार्दिक पंड्याने मुंबईत खरेदी क...

स्पोर्ट्स