/₹9 कोटींची मदत, अनंत अंबानींनी 5 मिनिटं ऐकून घेतल्याने 2 वर्षांच्या देवांशला मिळालं जीवनदान...; तुफान Viral होतोय Video! ताफा थांबला, खिडकीची काच खाली झाली अन्...

देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या मुकेश अंबानी यांचे धाकटे पुत्र अनंत अंबानींचा एक व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. हा व्हिडीओ गणेशोत्सवादरम्यानचा असून या व्हिडीओत अवघ्या काही सेकंदांच्या संवादानंतर अनंत अंबानींनी दोन वर्षांच्या मुलाला झालेल्या दुर्धर आजारावरील उपचारासाठी तब्बल 9 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला. सोशल मीडियावर यासंदर्भातील व्हिडीओ व्हायरल होत असून या व्हिडीओवर अनेकांनी अनंत अंबानींच्या निर्णयाचं कौतुक केलं असून नुसता पैसा असून चालत नाही तर तो अशाप्रकारे योग्यरित्या वापरणंही गरजेचं असतं असं म्हटलं आहे.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मयुरेश गुजर हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. मयुरेश आणि त्यांची टीम 21 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील लालबाग परिसरामध्ये 'लालबागचा राजा'च्या मंडळ परिसरामध्ये 23 वर्षीय वेदांश सिंगच्या उपचारांसाठी निधी गोळा करत होते. वेदांश 'स्पाइनल मस्क्युलर ॲट्रोफी टाइप 1' (Spinal Muscular Atrophy Type 1) या आजाराशी झुंज देत असून या आजारावरील उपचारासाठी 9 कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी उभारण्याची जबाबदारी मयुरेश आणि त्याच्या टीमने स्वीकारली आहे. त्यामुळेच मुंबईत गणेशोत्सवामध्ये सर्वाधिक गर्दी होणाऱ्या 'लालबागचा राजा'च्या मंडळ परिसरात मयुरेश आणि त्याचे सहकारी वेदांशच्या उपचारासाठी मदत करण्याचं आवाहन करत फलक धरुन लोकांकडून जमेल तितके पैसे गोळा करत होते. मयुरेश त्याच्या टीमसह वेदांशसाठी निधी उभारण्यासाठी बऱ्याच काळापासून मोहीम राबवत होते. या मुलाच्या उपचारासाठी पैसे उभे करण्यास मदत करण्याचे आवाहन हा ग्रुप मुंबईतील नागरिकांना करत होता.
हे सारं सुरु असताना अचानक त्या ठिकाणी, अनंत अंबानींचा ताफा दाखल झाला. मयुरेशच्या हातातील मदतीचं आवाहन करणारा फलक पाहून अनंत अंबानींनी गाडी थांबवली आणि कोणासाठी? का मदत गोळा करत आहात? या मुलाला काय झालं आहे? याबद्दल कारमधूनच चौकशी केली. मयुरेशने सगळी माहिती दिल्यानंतर अनंत अंबानींनी मदतीचा हात पुढे केला. मयुरेश गुजरने व्हिडिओमध्ये सांगितले की, अनंत अंबानी यांनी या लहान मुलाच्या उपचारांचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. मयुरेशने दिलेल्या माहितीनुसार, 21 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील 'लालबागचा राजा'च्या मंडपा बाहेर त्यांच्या टीमने झळकावलेले पोस्टर्स आणि बॅनर्स पाहून अंबानी यांनी आपली गाडी थांबवली. व्हिडिओमध्ये अनंत अंबानी हे गुजर आणि त्याच्या टीमशी सुमारे पाच मिनिटे संवाद साधताना दिसतात.
"मी वेदांश आणि आमच्या मोहिमेबद्दल त्यांना सर्व काही समजावून सांगितले," असे मयुरेशने पोस्टमध्ये लिहिले. मयुरेशच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर अनंत अंबानींनी त्यांना सांगितले की वेदांशच्या उपचारांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची ते जबाबदारी घेतील आणि त्यांनी त्या कुटुंबाला मुलाला त्यांच्या रुग्णालयात घेऊन येण्यास सांगितले. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांचे कॉनटॅक्ट नंबर्सही दिल्याचं मयुरेशने सांगितले. सगळी परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर अनंत अंबानींनी, उपचारांचा जो काही खर्च येईल तो आपण करू, असे मयुरेशला सांगितले. "सर्वकाही आपण पाहून घेऊ", (सब देख लेंगे) असे आश्वासन दिले. वेदांशवरील उपचार सुरू करण्यापूर्वी आता अनंत अंबानी यांच्याकडून अंतिम संमती मिळण्याची वाट आम्ही पाहत आहोत, असं मयुरेशने सांगितलं.
वेदांश 23 महिन्यांचा असून त्याला 'एसएमए (SMA) टाइप 1' या गंभीर अनुवांशिक आजाराचे निदान झाले आहे. हा आजार 'मोटर न्यूरॉन्स'वर परिणाम करतो आणि त्यामुळे स्नायूंना तीव्र अशक्तपणा येऊ शकतो. वेदांशच्या उपचारांसाठी अंदाजे 9 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, त्यासाठी त्याचे कुटुंब निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. मयुरेश आणि त्यांच्या टीमने संभाव्य देणगीदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक ठिकाणी फलक घेऊन उभं राहून आवाहनांच्या माध्यमातून निधी उभारणीची एक मोहीम राबवली. मयुरच्या पोस्टनुसार, या मोहिमेद्वारे 30 दिवसांत 1.5 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाला. वेदांशसाठी जमा झालेली एकूण रक्कम 2.21 कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचेही त्याने सांगितले. या मोहिमेत यश येत होतं तरी उपचारांसाठी लागणाऱ्या अंदाजे खर्चाच्या तुलनेत जमा झालेली रक्कम खूपच कमी होती. पण अनंत अंबानींनी मदतीचा हात पुढे केल्याने पैशांची चिंता मिटली असून आता मयुरेश आणि त्याच्या टीमसोबत वेदांशच्या घरचे प्रत्यक्ष उपचार सुरु करण्याची वाट पाहत आहेत.