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₹9 कोटींची मदत, अनंत अंबानींनी 5 मिनिटं ऐकून घेतल्याने 2 वर्षांच्या देवांशला मिळालं जीवनदान...; तुफान Viral होतोय Video! ताफा थांबला, खिडकीची काच खाली झाली अन्...

'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी आलेल्या अनंत अंबानींचा ताफा मंडपामधून निघाला आणि ते घराच्या मार्गावर असतानाच अचानक हा ताफा थांबला. गाडीच्या खिडकीची काच खाली झाली अन्...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 02, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:22 AM IST
₹9 कोटींची मदत, अनंत अंबानींनी 5 मिनिटं ऐकून घेतल्याने 2 वर्षांच्या देवांशला मिळालं जीवनदान...; तुफान Viral होतोय Video! ताफा थांबला, खिडकीची काच खाली झाली अन्...
Image Credit: हा व्हिडीओ ठरतोय चर्चेचा विषय (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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