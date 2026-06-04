/14 वर्षे मंत्री, 6 वेळा आमदार; अनंतराव थोपटेंच्या निधनाने काँग्रेसचा आधारवड हरपला, मुख्यमंत्रीपदाची अपूर्ण राहिलेली कहाणी पुन्हा चर्चेत

Anantrao Thopte: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेतृत्व म्हणून ओळख असलेले काँग्रेसचे नेते अनंतराव थोपटे यांचे वयाच्या 93 व्या वर्षी निधन झाले. पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनामुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. सहा वेळा आमदार आणि तब्बल 14 वर्षे मंत्री म्हणून काम पाहणाऱ्या थोपटे यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि काँग्रेस संघटना मजबूत करण्यासाठी मोठे योगदान दिले होते.
भोर विधानसभा मतदारसंघात थोपटे घराण्याचा प्रभाव अनेक वर्षे कायम राहिला. अनंतराव थोपटे यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत सहा वेळा आमदार म्हणून जनतेचे प्रतिनिधित्व केले. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि जनसंपर्क यामुळे त्यांनी मतदारसंघात मजबूत नेतृत्व निर्माण केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भोर तालुक्यात अनेक विकासकामांना गती मिळाली. त्यामुळे ते केवळ राजकारणी नव्हे तर जनतेचे विश्वासू नेते म्हणून ओळखले जात होते.
अनंतराव थोपटे यांनी राज्याच्या विविध सरकारांमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार आणि सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी मंत्री म्हणून काम केले. उच्च व तंत्रशिक्षण, मदत व पुनर्वसन, परिवहन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, रोजगार हमी योजना, मत्स्यव्यवसाय आणि फलोत्पादन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचे नेतृत्व त्यांनी केले. त्यांच्या प्रशासनातील अनुभवामुळे काँग्रेसमध्ये त्यांना विशेष मानाचे स्थान होते.
1991 ते 1993 या काळात महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या राजकारणात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. शरद पवार यांनी केंद्रात संरक्षणमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी विविध नावांची चर्चा सुरू झाली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रभावी मराठा नेतृत्व म्हणून अनंतराव थोपटे यांचे नावही चर्चेत होते. पुणे जिल्ह्यातील त्यांचे राजकीय वजन आणि संघटन कौशल्य लक्षात घेता त्यांना संभाव्य मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारांमध्ये गणले जात होते. मात्र पक्षांतर्गत गटबाजी, राज्यस्तरीय राजकीय समीकरणे आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या निर्णयांमुळे ही संधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकली नाही. अखेरीस मुख्यमंत्रीपदाची धुरा इतर नेत्यांकडे गेली आणि थोपटे यांची मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता इतिहासजमा झाली.
पुणे जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी अनंतराव थोपटे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना बळ देणे, सहकार क्षेत्राशी संबंध दृढ करणे आणि संघटना मजबूत करणे यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा होता. पक्षातील अनेक पिढ्यांच्या नेत्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. त्यामुळे त्यांच्या निधनामुळे काँग्रेसमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
अनंतराव थोपटे यांचा राजकीय वारसा त्यांचे पुत्र संग्राम थोपटे पुढे नेत आहेत. त्यांनीही भोर मतदारसंघातून राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. जरी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला असला तरी थोपटे कुटुंबाचा राजकीय प्रभाव कायम असल्याचे मानले जाते. अनंतराव थोपटे यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने अनुभवी, संयमी आणि विकासाभिमुख नेतृत्व गमावल्याची भावना विविध राजकीय पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे.