पुण्यात गँगस्टर जेलमधून निवडणूक लढणार; मोक्का लागलेल्या आंदेकर टोळीच्या 3 सदस्यांनी उमेदवारी अर्ज भरले; पोलिसांनीत आरोपींना...

Andekar Gang Pune: PMC Election 2026 : पुणे महापालिका निवडणुकीत चित्र विचित्र घडामोडी घडत आहेत. पुण्यात गँगस्टर जेलमधून निवडणुक लढणार आहेत. मोक्का लागलेल्या आंदेकर टोळीच्या 3 सदस्यांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. पोलिसांच्या कडक सुरक्षेत पुण्यातील आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकरसह लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्ज भरायला जाताना आदेंकर याने जोरदार घोषणाबाजी केली तसेच व्हिक्टरी साईन देखील दाखवला.
पुण्यात मोक्का लागलेली आंदेकर टोळीतले 3 सदस्य यावेळी पुणे मनपाच्या निवडणुकीत उतरले आहेत. उदयकांतची पत्नी लक्ष्मी आंदेकर आणि वनराजची पत्नी सोनाली आंदेकर या दोघींनी प्रभाग क्रमांक 23 मधून उमेदवारी अर्ज भरले. तर, टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर हा प्रभाग क्रमांक 22 मधून अपक्ष निवडणूक लढणार आहेहे.
पुणे पालिकेच्या भवानी क्षेत्रीय कार्यालयासमोर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला.पोलिस सुरक्षेत बंडू आंदेकर याला उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी आणण्यात आले. पुण्यातील भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात त्याने अर्ज दाखल केला. लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकरने आज पोलिस यंत्रणेसह पुण्यात दाखल झाल्या. या दोघीही आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. सोनाली व लक्ष्मी या दोघींना कोल्हापूर जेलमधून पुण्यात आणण्यात आलं आहे.
आयुष कॉमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. न्यायालयाने बंडू आंदेकर आणि त्यांच्या कुटुंबील लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर तसेच सोनाली वनराज आंदेकर यांना आगामी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास विशेष न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिलीय. मात्र बंडू आंदेकर ला उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मिरवणूक, भाषण, घोषणाबाजी करायला कोर्टाने मनाई केली . पोलीस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याला परवानगी दिलेली आहे.
घोषणाबाजी करायला मनाई असताना आंदेकरने जोरदार घोषणाबाजी केली. नेकी का काम आंदेकर का नाम... बघा बघा मला लोकशाहीत कसं अणलाय... आंदेकरांना मत म्हणजे विकास कामाला मत... बघा मला लोकशाहीत मला कसं आणलय... मी उमेदवार आहे दरोडेखोर नाही.. वनराज आंदेकर जिंदाबाद... अशा घोषमा दिल्या.