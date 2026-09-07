/अंधेरीत फिल्मी स्टाईल दरोडा, आयकर विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवले अन् 1 कोटी लंपास केले

फिर्यादी राजकुमार कन्डागमी (वय 49 वर्षे) यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती की, 6 पुरुष आणि 3 महिला अशा 9 अनोळखी व्यक्तींनी संगनमत करून कट रचला. ते इन्कम टॅक्स व क्राईम ब्रांच विभागातील अधिकारी नसतानाही स्वतःला शासकीय अधिकारी असल्याचे खोटे भासवून राजकुमार यांच्या मालकीच्या ऑफिसमध्ये जबरदस्ती बेकायदेशीर प्रवेश केला.
तसेच खोटे शासकीय ओळखपत्र दाखवून फिर्यादी व त्यांच्या पत्नीचे अपहरण केले. तसेच राजकुमार आणि त्यांची पत्नी आणि कार्यालयातील इतर 10 कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल काढून घेऊन त्यांना कार्यालयाबाहेर जाण्यापासून अटकाव केला. कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देऊन शिवीगाळ करत कारवाई टाळण्यासाठी 9 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली.
या तक्रारीवरून अंधेरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला.तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी या गुन्ह्यातील 6 आरोपींना अटक केली आहे. संतोष उदय खोपटकर, वय 37 वर्षे, विनय रमेश मोरे, वय 37 वर्षे, प्रेम किसन सबनानी, वय 50 वर्षे, प्रज्ञा हरीश माईन, वय 27 वर्षे, रेश्मा शामराव वारंग, वय 49 वर्षे, सबीना हाफिज शेख, वय 48 वर्षे असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सायबर फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नामांकित ऑटो शोरूम कंपनीच्या मालकाच्या नावान बनावट व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार करून कंपनीची तब्बल दोन कोटी वीस लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कंपनीच्या अकाउंट एक्झिक्युटिव्हला 14 ऑगस्ट रोजी एका अनोळखी व्हॉट्सॲप नंबरवरून मेसेज आला. या अकाउंटच्या डीपीवर कंपनीच्या मालकाचा फोटो आणि त्यांचे नाव वापरण्यात आले होते.