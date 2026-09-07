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अंधेरीत फिल्मी स्टाईल दरोडा, आयकर विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवले अन् 1 कोटी लंपास केले

आयकर विभाग आणि गुन्हे शाखेचा (क्राईम ब्रांच) अधिकारी असल्याचे भासवून बनावट छापा टाकून 1 कोटी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा अंधेरी पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी 6 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:07 PM IST
अंधेरीत फिल्मी स्टाईल दरोडा, आयकर विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवले अन् 1 कोटी लंपास केले
Image Credit: Andheri cops bust gang posing as Income Tax and Crime Branch officials

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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