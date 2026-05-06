अंधेरी सबवे पावसाळ्यात पुन्हा तुंबणार? महापालिकेचा उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास

दरवर्षी पावसाळ्यात तुंबणारा अंधेरी सब-वे यंदाही जलमय होण्याची शक्यता आहे. सब-वेवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महापालिकेनं उड्डाणपुल उभारण्याचा विचार केला होता. मात्र सल्लागाराच्या अहवालात उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास ठरलाय. 

Updated: May 6, 2026, 09:50 PM IST
मनश्री पाठक (प्रतिनिधी) मुंबई : येणा-या पावसाळा पुन्हा एकदा मुंबईची डोकेदुखी वाढवणारा ठरणार आहे . दरवर्षी पावसाळ्यात तुंबणारा अंधेरी सब-वे यंदाही जलमय होण्याची शक्यता आहे. सब-वेवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महापालिकेनं उड्डाणपुल उभारण्याचा विचार केला होता. मात्र सल्लागाराच्या अहवालात उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास ठरलाय. 

अंधेरी पूर्व-पश्चिमला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे अंधेरी सब-वे. पण पावसाळा आला की हा सब-वे मुंबईकरांसाठी डोकेदुखी ठरतो. दरवर्षी तब्बल 20 ते 35 वेळा येथे पाणी साचतं आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. या समस्येवर तोडगा म्हणून महापालिकेनं सब-वेवर उड्डाणपूल उभारण्याचा पर्याय पुढे आणला होता. त्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र आता आलेल्या अहवालात उड्डाणपूल उभारणी व्यवहार्य नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.

मोगरा नाला या समस्येचं मूळ आहे. उगमस्थानापासून अंधेरी सब-वेपर्यंत सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरात नाल्याला तब्बल 13 मीटरचा उतार आहे. त्यामुळे पावसाचं पाणी वेगानं सब-वे परिसरात येतं. भरतीच्या वेळी नाल्याची पातळी वाढली की अंधेरी भुयारी मार्गासह दाऊद बाग आणि आझादनगर परिसरात पूरसदृश स्थिती निर्माण होते.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

