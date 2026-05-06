अंधेरी सबवे पावसाळ्यात पुन्हा तुंबणार? महापालिकेचा उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास

मनश्री पाठक (प्रतिनिधी) मुंबई : येणा-या पावसाळा पुन्हा एकदा मुंबईची डोकेदुखी वाढवणारा ठरणार आहे . दरवर्षी पावसाळ्यात तुंबणारा अंधेरी सब-वे यंदाही जलमय होण्याची शक्यता आहे. सब-वेवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महापालिकेनं उड्डाणपुल उभारण्याचा विचार केला होता. मात्र सल्लागाराच्या अहवालात उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास ठरलाय.
अंधेरी पूर्व-पश्चिमला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे अंधेरी सब-वे. पण पावसाळा आला की हा सब-वे मुंबईकरांसाठी डोकेदुखी ठरतो. दरवर्षी तब्बल 20 ते 35 वेळा येथे पाणी साचतं आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. या समस्येवर तोडगा म्हणून महापालिकेनं सब-वेवर उड्डाणपूल उभारण्याचा पर्याय पुढे आणला होता. त्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र आता आलेल्या अहवालात उड्डाणपूल उभारणी व्यवहार्य नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.
मोगरा नाला या समस्येचं मूळ आहे. उगमस्थानापासून अंधेरी सब-वेपर्यंत सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरात नाल्याला तब्बल 13 मीटरचा उतार आहे. त्यामुळे पावसाचं पाणी वेगानं सब-वे परिसरात येतं. भरतीच्या वेळी नाल्याची पातळी वाढली की अंधेरी भुयारी मार्गासह दाऊद बाग आणि आझादनगर परिसरात पूरसदृश स्थिती निर्माण होते.