'लाडकी बहीण'वरून घराघरात 'महाभारत'; बहिष्कारामुळे सरकारची डोकेदुखी

निवडणुकीआधी लाडकी ठरलेली योजना, आता सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली लाडकी बहीण योजनेमुळे आता घराघरात वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. लातूरमध्ये या वादामुळे फेरपडताळणीचं काम करणा-या अंगणवाडी सेविकांनी थेट सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकला आहे.
'लाडकी बहीण'वरून घराघरात 'महाभारत'
अपात्रतेच्या वादात अंगणवाडी सेविकांची घुसमट
महिलांचा रोष टाळण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांचा सर्व्हेवर बहिष्कार
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील लाखो महिलांना लाभ मिळेल अशी घोषणा करून लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार आतापर्यंत लाखो महिलांना लाभही मिळाला. मात्र आता या योजनेत एकाच घरातील एकपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याचे आढळल्याने सरकराने पडताळणी सुरू केली. याचे काम अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलं. मात्र आता सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या अंगणवाडी सेविकांना अपात्रतेवरून घराघरात सुरू झालेल्या वादाला सामोरे जावं लागत आहे. कधीकधी तर सर्वेक्षण सोडून ही भांडण सोडत बसायला लागत आहे. वेळप्रसंगी महिलाच्या रोषालाही सामोरे जावं लागत आहे.
फेरतपासणीत एका घरात दोनपेक्षा अधिक महिला लाभार्थी असतील तर एक अपात्र ठरणार आहे. हे समजल्यावर गावातील महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यातूनच सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि महिलांमध्ये थेट वाद होत आहेत. इतकेच नव्हे तर अंगणवाडी सेविका आणि अधिका-यांमध्येही यावरून खटके उडू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविकांनी योजनेच्या सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व्हेक्षणाच्या आधारे अतिरिक्त लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सरकारने हाती घेतली असली तरी, अंगणवाडी सेविकांच्या बहिष्कारामुळे ही प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. दुसरीकडे, महिलांनीही आम्हाला या योजनेतून अपात्र करू नये, अशी मागणी केली आहे. लातूर जिल्ह्यात 66 हजार लाभार्थ्यांचा तात्पुरता थांबवलेला लाभ आणि सुरू असलेली पडताळणी यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी आणखी वाढली असून, हे सर्वेक्षण पूर्ण कसं करायचं हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.