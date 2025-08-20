माणुसकीचं प्रतिक!! पुरात अडकलेल्या अंगणवाडी सेविकेची प्रकृती बिघडली, प्रशासनाकडून हेलिकॉप्टरने एअर लिफ्ट

प्रकृती बिघडलेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या उपचारासाठी गतिमान झाले प्रशासन, रस्ते संपर्क तुटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड येथून जिल्हा मुख्यालयी उपचार करण्यासाठी हेलिकॉप्टर सेवा देण्यात आली. गडचिरोली पोलीस दलाच्या सेवेतील हेलिकॉप्टरने सीमा बांबोळे या अंगणवाडी सेविकेचे यांचे प्राण वाचवले. बांबोळे यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने मदत केली.
मागील काही दिवसापासून गडचिरोली जिल्ह्यात होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे आणि पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे भामरागडसह एकूण ११२ गावांचा गडचिरोलीशी संपर्क तुटला आहे. भामरागड तालुक्यातल्या मौजा आरेवाडा येथील अंगणवाडी सेविका श्रीमती सीमा बांबोळे यांची प्रकृती आजारामुळे गंभीर होती. त्यांना योग्य आणि चांगल्या उपचारसाठी तातडीने गडचिरोलीला हलवण्याची आवश्यकता होती. जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी तातडीच्या वैद्यकीय स्थलांतराची गरज लक्षात आणून दिली. प्रशासकीय यंत्रणेने तत्काळ कारवाई केली. वाईट हवामानातही गडचिरोली पोलिसांचे पवन हंस हेलिकॉप्टर भामरागडसाठी रवाना झाले. अंगणवाडी सेविका सीमा बांबोळे यांना सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणण्यात आले. त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या माहितीनुसार आरोग्य सेविका सीमा बांबोळे यांना वैद्यकीय स्थलांतराची तातडीची गरज होती. गडचिरोली पोलिसांनी पवन हंस हेलिकॉप्टरने त्यांना भामरागडहून सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणले. त्यांना पुढील उपचारांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्या धोक्याबाहेर आहेत.