English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

माणुसकीचं प्रतिक!! पुरात अडकलेल्या अंगणवाडी सेविकेची प्रकृती बिघडली, प्रशासनाकडून हेलिकॉप्टरने एअर लिफ्ट

मागील काही दिवसापासून गडचिरोली जिल्ह्यात होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे 112 गावांचा संपर्क तुटला. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 20, 2025, 10:11 PM IST
माणुसकीचं प्रतिक!! पुरात अडकलेल्या अंगणवाडी सेविकेची प्रकृती बिघडली, प्रशासनाकडून हेलिकॉप्टरने एअर लिफ्ट
Helicopter Anganwadi Sevika Sick

प्रकृती बिघडलेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या उपचारासाठी गतिमान झाले प्रशासन, रस्ते संपर्क तुटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड येथून जिल्हा मुख्यालयी उपचार करण्यासाठी हेलिकॉप्टर सेवा देण्यात आली. गडचिरोली पोलीस दलाच्या सेवेतील हेलिकॉप्टरने सीमा बांबोळे या अंगणवाडी सेविकेचे यांचे प्राण वाचवले. बांबोळे यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने मदत केली. 

मागील काही दिवसापासून गडचिरोली जिल्ह्यात होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे आणि पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे भामरागडसह एकूण ११२ गावांचा गडचिरोलीशी संपर्क तुटला आहे. भामरागड तालुक्यातल्या  मौजा आरेवाडा येथील  अंगणवाडी सेविका श्रीमती सीमा बांबोळे यांची प्रकृती आजारामुळे गंभीर होती.  त्यांना योग्य आणि चांगल्या उपचारसाठी तातडीने गडचिरोलीला हलवण्याची आवश्यकता होती. जि. प. च्या  मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी तातडीच्या वैद्यकीय स्थलांतराची गरज लक्षात आणून दिली. प्रशासकीय यंत्रणेने तत्काळ कारवाई केली. वाईट हवामानातही  गडचिरोली पोलिसांचे पवन हंस हेलिकॉप्टर भामरागडसाठी रवाना झाले.  अंगणवाडी सेविका सीमा बांबोळे यांना सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणण्यात आले. त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले आहे.  सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या माहितीनुसार आरोग्य सेविका सीमा बांबोळे यांना वैद्यकीय स्थलांतराची तातडीची गरज होती. गडचिरोली पोलिसांनी पवन हंस हेलिकॉप्टरने त्यांना भामरागडहून सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणले. त्यांना पुढील उपचारांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्या धोक्याबाहेर आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
flood relief GadchiroliGadchiroli flood rescueheavy rain flooding MaharashtraGadchiroli police rescuehelicopter medical evacuation Gadchiroli

इतर बातम्या

धो धो कोसळणाऱ्या पावसाचा पुणेकरांना फटका

महाराष्ट्र बातम्या