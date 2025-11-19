English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'अजित पवार सगळ्यांचा...', गुलाल उधळत BJP आमदारपुत्राचं थेट उपमुख्यमंत्र्यांना चॅलेंज! Video नं खळबळ

Nagar Panchayat Election Ex BJP MLA Son Challenges Ajit Pawar: सायंकाळी उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर मोठा जल्लोष करण्यात आला. यावेळी गुलाल उधळून आनंद साजरा करताना थेट अजित पवारांना चॅलेंज करण्यात आलं. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 19, 2025, 09:50 AM IST
या व्हिडीओची राज्यभर चर्चा

Nagar Panchayat Election Ex BJP MLA Son Challenges Ajit Pawar: सोलापूरमधील अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक राज्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या साम्राज्याला प्रथमच आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने या ठिकाणी दिलेल्या आव्हानामुळे आतापर्यंतच्या बिनविरोधच्या परंपरेला ब्रेक लागला होता. अनगरच्या नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उज्वला थिटे यांनी पोलिस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज भरला होता. मात्र, छाननीदरम्यान त्यांचा अर्ज बाद झाला. त्यानंतर राजन पाटील समर्थकांनी नगरपंचायतीसमोर जल्लोष केला या वेळी पाटील यांचे थोरले चिरंजीव विक्रांत ऊर्फ बाळराजे पाटील यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना चॅलेंज केले आहे. अगदी त्वेषाने अजित पवारांना आव्हान देत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या आव्हानाची सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे.

राज्यभरात या नगरपंचायतीची चर्चा का?

ग्रामपंचायतीचं नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाल्यानंतर अनगर (Angar) पहिलीची निवडणूक पार पडत असल्याने विशेष उत्साह दिसून येत होता. त्या निवडणुकीत भाजपकडून माजी आमदार राजन पाटील यांच्या सून प्राजक्ता अजिंक्यराणा पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. आतापर्यंतच्या परंपरेनुसार अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध होईल, अशी अपेक्षा पाटील समर्थकांना होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उज्वला थिटे यांनी पोलिस बंदोबस्तात नगराध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल केला होता. उज्वला थिटे यांना पोलिस बंदोबस्तात पहाटे जाऊन अर्ज दाखल करावा लागला, यामुळे अनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची राज्यभरात चर्चा झाली.

मिरवणुकीतून अजित पवारांना चॅलेंज

सत्तेत असलेल्या दोन पक्ष आमने-सामने उभे राहिल्याने बिनविरोधची पंरपराही खंडीत झाली. मात्र, छाननीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) उमेदवार उज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाला. त्यांच्या अर्जावर अपक्ष उमेदवार सरस्वती शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. त्यानुसार थिटे यांचा अर्ज बाद झाला आहे. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) च्या उज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्याने भाजपचे माजी आमदार राजन पाटील यांचे पुत्र बाळराजे पाटील यांनी जल्लोषात अजित पवारांना खुले आव्हान दिले. थिटे यांचा अर्ज बाद होताच नगरपंचायत कार्यालयासमोर माजी आमदार राजन पाटील समर्थकांनी जल्लोष केला. त्या जल्लोषात माजी आमदार राजन पाटील यांचे थोरले चिरंजीव विक्रांत पाटील हेही सहभागी झाले होते. त्यांना कार्यकर्त्यांनी खांद्यावर घेऊन जल्लोष केला. यावेळी अंगावर गुलाल, गळ्यात भगवं वस्र अशा अवस्थेत बाळराजे पाटील यांनी अजित पवारांना आव्हान दिलं. "अजित दादा, आता बघा आमची ताकद!" ‘अजित पवार सगळ्यांचा नाद करायचा... पण अनगरकरांचा नाद करायचा नाही," असं बाळराजे पाटील म्हणाले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

काही दिवसांपूर्वी हेच बाळराजे पाटील अजित पवारांचं स्वागत करताना त्यांच्या पाया पडत असल्याचा व्हिडीओही या व्हायरल आव्हानानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उज्ज्वला थिटे यांच्या अर्जावर सूचकाची सही नाही. थिटे यांचा मतदान यादीतील प्रभाग आणि अनुक्रमांक चुकीचा आहे. थिटे यांनी त्यांच्या वयाचा पुरावा अर्जासोबत जोडलेला नाही. सूचकाचा मतदान यादीतील अनुक्रमांक चुकीचा आहे, अशी चार कारणं देत थिटेंचा अर्ज बाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनगरमध्ये राजन पाटील गटाचे वर्चस्व पूर्णपणे प्रस्थापित झाले आहे. येथे 17 पैकी 17 जागा भाजपाने बिनविरोध आणल्याने भाजपाकडून जोरदार जल्लोष करण्यात आला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

