20000000000 रुपयांचा व्यवहार; पुणे सातारा टोल रोड प्रोजेक्ट अंबानींनी कुणाला आणि का विकला? कारण जाणून शॉक व्हाल

Anil Ambani Pune Satara toll road project : महाराष्ट्रातील पुणे सातारा टोल रोड प्रोजेक्टचे शेअर अनिल अंबानीं यांनी विकले आहेत. 20000000000 रुपयांचा हा व्यवहार असल्याचे समजते. सिंगापूरमधील एका बड्या कंपनीने अंबानी यांच्या पुणे सातारा टोल रोड प्रोजेक्टमधील 100 टक्के समभाग खरेदी केली आहेत. ही सर्वात मोठी डील मानली जात आहे.
सिंगापूरस्थित क्यूब हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर III प्रा. लि. (क्यूब हायवेज) ही कंपनी अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पुणे सातारा टोल रोड (PSTR) प्रकल्पातील 100 टक्के हिस्सा खरेदी करणार आहे, असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सांगितले. पीएस टोल रोड व्यवहाराचे एंटरप्राइझ मूल्य 2000 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) पीएस टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रकल्पाचे संचालन करते. या व्यवहाराचा एक भाग म्हणून, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला 600 कोटी रुपयांचे इक्विटी उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निधीचा वापर भविष्यातील प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रातील वाढीच्या उपक्रमांसाठी केला जाईल. मूल्य प्राप्तीव्यतिरिक्त, या व्यवहारामुळे एकत्रित कर्ज 14,400 कोटी रुपयांनी कमी होईल, ज्यामुळे कंपनीचा ताळेबंद आणखी मजबूत होईल. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सांगितले की ते स्वतंत्रपणे शून्य कर्ज स्थिती राखेल.
महाराष्ट्रातील पुणे आणि सातारा दरम्यानच्या 140 किमी लांबीच्या 6-लेन एक्सप्रेसवेचा विकास, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी पीएस टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली होती. हा प्रकल्प बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (टोल) मॉडेल अंतर्गत विकसित करण्यात आला आहे. या कॉरिडॉरवर ऑक्टोबर 2010 मध्ये टोल वसूल करण्यास सुरुवात झाली. या महिन्याच्या अखेरीस हा व्यवहार पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. 2020 मध्ये, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने त्यांच्या दिल्ली-आग्रा टोल रोड मालमत्तेची विक्री पूर्ण केली. कंपनीने ती क्यूब हायवेजला एकूण 3600 कोटी रुपयांना विकली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सध्या 7 टोल रोड मालमत्तेचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ चालवते. कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी अंबानी यांनी पुणे सातारा टोल रोड प्रोजेक्टचे शेअर विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.