'एक आठवडा थांबा, तुमच्या सगळ्या...', अंजली दमानियांचा सुषमा अंधारे भिडल्या; 'तुम्ही भाजपा वगळून...'

Anjali Damania vs Sushma Andhare: सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यावर रोहित पवार आणि सुषमा अंधारे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. अंजली दमानिया भाजपाला सॉफ्ट कॉर्नर देतात असा दावा सुषमा अंधारे यांनी केला असून, रोहित पवार यांनी तुमच्या भूमिका निवडक असतात असा आरोप केला आहे. यानंतर अंजली दमानिया यांनी एक्सवर दोघांना उत्तर दिलं असून, सध्या मी एका खूप मोठ्या विषयावर काम करत आहे. त्यामुळे विनंती करते की एक आठवडा थांबा. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मी देईन असा इशाराच दिला आहे.
सध्या मी एका खूप मोठ्या विषयावर काम करत आहे. त्यामुळे मी रोहित पवार आणि सुषमा अंधारे यांना विनंती करते की एक आठवडा थांबा. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मी देईन. पण सध्या माझ्याकडे वेळ खरच खूप कमी आहे असं अंजली दमानिया यांनी म्हटलं आहे.
त्यावर सुषमा अंधारेंनी उत्तर देत म्हटलं की, "तुमच्याकडे वेळ भरपूर आहे. फक्त भाजप वगळून इतर सगळ्यांची प्रकरणे हातात कशी काय येतात या प्रश्नाचं उत्तर नाहीय आणि हे आमच्या व्यवस्थित लक्षात आलेलं आहे. असो, तुमचं पुढचं टार्गेट गडकरी असतील तर आम्हाला फार नवल वाटणार नाही. कारण गडकरी हे तसे मोदी आणि फडणवीस दोघांनाही नकोच आहेत".
यानंतर अंजली दमानियांनी या दोन्ही नेत्यांनी कुठचाच विषय, ना कधी लावून धरला, ना कधी तडीस नेला असा टोला लगावला. "महाराष्ट्राच्या दोन विद्वान नेत्यांना माझे आदरपूर्वक उत्तर. माझ्या कृतींबद्दलच्या त्यांच्या समजुतींबद्दल, किंवा माझ्या हेतूंबद्दलच्या त्यांच्या गृहीतकांबद्दल, त्यांच्याशी वाद घालून उपयोग नाही. जे योग्य आहे ते करण्याचे प्रयत्न करावे आणि पुढे जावे. आणि हो, या दोन्ही नेत्यांनी कुठचाच विषय, ना कधी लावून धरला, ना कधी तडीस नेला", असं त्या म्हणाल्या.
त्यावर सुषमा अंधारेंनी उत्तर दिलं की, "दमानिया जी, उत्तर द्यायला फार वेळ लावता बाबा तुम्ही... तेही खरंच आहे म्हणा. भाजपाला सल्ला देऊन उरलेल्या वेळात अनिशजी तुम्हाला सल्ला देणार. मग तुम्ही ट्विट करणार. या सगळ्यांमध्ये वेळ तर नक्कीच लागणार. असो. एकूण काय तर तुमच्या मागच्या दोन दिवसांपासून ज्या अत्यंत बॅकफूटला जाऊन भूमिका घेणे चालू आहे त्याने एक तर स्पष्ट झाले की तुम्ही भाजपच्या विरोधात बोलू शकत नाही".
दमानिया जी, उत्तर द्यायला फार वेळ लावता बाबा तुम्ही... तेही खरंच आहे म्हणा.. भाजपाला सल्ला देऊन उरलेल्या वेळात अनिशजी तुम्हाला सल्ला देणार. मग तुम्ही ट्विट करणार. या सगळ्यांमध्ये वेळ तर नक्कीच लागणार...
असो. एकूण काय तर तुमच्या मागच्या दोन दिवसांपासून ज्या अत्यंत बॅकफूटला जाऊन… https://t.co/qJWh7dFE9T
— SushmaTai Andhare (@andharesushama) September 22, 2025
'तुम्ही अण्णा हजारेंच्या टीम मध्ये होतात. तुम्ही कधीही नोटबंदी, महागाई, पीएम केअर घोटाळा, ईडीचा दुरुपयोग, इलेक्ट्रोल बाँड , प्रज्वल रेवन्ना, मुंबईतील निकृष्ट दर्जाचे मेट्रोचे काम यावर व्यक्त होणार नाहीत. मी तुमची अडचण अगदीच समजू शकते..! फक्त हे सरळ सरळ मान्य करण्याच्या ऐवजी मोठेमोठे सुविचार आणि कोट टाकून जो तुमचा महान बनण्याचा प्रयत्न आहे तो अत्यंत केविलवाणा आहे. चला तुम्हाला अजून प्रश्न विचारून त्रास देणार नाही," असा टोला सुषमा अंधारे यांनी अखेरीस मारला आहे.
FAQ
1) . हा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला?
रोहित पवार यांनी जामखेड नगर परिषदेच्या सभेत गटाराच्या कामाच्या दर्जाबाबत नाराज होऊन एका अधिकाऱ्याला "गोट्या खेळत होतास का?" असा संबोधून फटकारले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडियावर शेअर करून "जसे काका तसाच पुतण्या" असा टोला लगावला, ज्यामध्ये अजित पवारांशी रोहित पवारांची तुलना केली. यावर सुषमा अंधारे यांनी दमानिया यांच्या 'निवडक भूमिका' घेण्यावर टीका केली, आणि नंतर रोहित पवार यांनीही त्यांना उत्तर दिले.
2) सुषमा अंधारे यांनी अंजली दमानिया यांच्यावर कोणते आरोप केले?
सुषमा अंधारे यांनी दमानिया यांच्यावर भाजपाला 'सॉफ्ट कॉर्नर' असल्याचा दावा केला. त्यांनी म्हटले की, दमानिया यांच्याकडे वेळ भरपूर आहे, पण भाजप वगळून इतर प्रकरणांवर बोलण्यासाठीच त्या सक्रिय होतात. तसेच, दमनिया यांचे पुढील 'टार्गेट' नितीन गडकरी असतील, कारण गडकरी हे मोदी आणि फडणवीस दोघांनाही नको आहेत. अंधारे यांनी दमनिया यांच्या भूमिकांना 'बॅकफूट' वर असल्याचे आणि भाजपविरोधात बोलू शकत नसल्याचेही सांगितले.
3) रोहित पवार यांनी अंजली दमानिया यांच्यावर काय म्हटले?
रोहित पवार यांनी ट्विट करून दमनिया यांच्या प्रत्युत्तराला 'गंमतवदार' म्हटले आणि त्यांच्या भूमिका 'सिलेक्टिव्ह' (निवडक) असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, दमनिया यांच्या भूमिका प्रामाणिक असतील, पण सिलेक्टिव्ह असल्याबद्दल चर्चा आहे, ज्यावर विश्वास नाही. तसेच, त्यांनी तीन मुद्दे मांडून दमनिया यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले आणि "मुख्यमंत्र्यांच्या बेडरूममधील गादी" असा खोचक टोला लगावला.