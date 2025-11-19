English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार, अंजली दमानियांकडून टॉवर लोकेशन काढण्याची मागणी

Anjali Damania On Parth Pawar: अंजली दमानिया यांनी पार्थ पवारांच्या टॉवर लोकेशनची मागणी केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 19, 2025, 02:19 PM IST
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार, अंजली दमानियांकडून टॉवर लोकेशन काढण्याची मागणी
अंजली दमानिया

Anjali Damania On Parth Pawar: 'झी २४ तास'नं उघड केलेल्या पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवानीच मुख्य सूत्रधार असूनही बावधन पोलिसांनी अद्याप त्यांची साधी चौकशी का केली नाही? असा परखड सवाल अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केलाय. तसेत पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठीच हे चौकशी समितींचे थोतांड सुरूय, असा आरोपही दमानिया यांनी केलाय. दरम्यान दमानिया यांनी पार्थ पवारांच्या टॉवर लोकेशनची मागणी केलीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

शीतल तेजवानीला आज कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे पुणे पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे आदेश आहेत. शितल तेजवानी यांचा जबाब काल पुणे पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवला. त्यानंतर कुल मुखत्यार प्रेताशी संबंधित कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहण्यास शीतल तेजवानीला सांगण्यात आलंय.

पार्थ पवारांना वाचवण्याकरता येवलेला बेल अॅप्लीकेशन मंजूर झालंय. पण येवलेला अटक झाली पाहीजे, असे अंजली दमानिया म्हणाल्या. पोलिस स्थानकातील स्टेशन डायरीतील नोंद अंजली दमानीयांकडून दाखवण्यात आली. अमेडीयाची काही माणसं बोटॅनिकल गार्डनच्या परिसरात गेले आणि त्यांनी दादागिरी केली. पोलिस स्टेशनमध्येही ही माणसं गेली. ट्रेसपासींगचा गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आल्याचा आरोप दमानियांनी केला.

पार्थ पवार यांचे टॉवर लोकेशन शोधले जावे, सिडीआर काढला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली असून मला चौकशी समितीवरच आक्षेप असून समिती बदलली जावी असे त्या म्हणाल्या. बावनकुळे म्हणतायेत मुठेंची समितीच नाही, मग मुठे समिती नेमलीय कुणी आम्ही तर नेमली नाही ना? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. उद्या मी मंत्रालयात जाणार असून याप्रकरणात लेखी मागण्या करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणी अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रात सळो की पळो झाले की दिल्लीला पळा, पाया पडा, असे त्यांनी म्हटले आहे.. याद्वारे त्यांनी पुण्यातील भूखंड घोटाळ्यामुळे अडचणीत सापडल्यामुळेच अजित पवारांनी दिल्लीत जाऊन अमित शहांची भेट घेतल्याचे सूचित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांनी राज्यातील काही मुद्यांवर अमित शहांची भेट घेतली असेल, असे म्हणत याविषयावर भाष्य करणे टाळले आहे.

500 कोटींचे हॉस्पिटल अजित पवारांच्या नातेवाईकांना ? 

शताब्दी हॉस्पिटल हे एक 580 बेड चे हॉस्पिटल, BMC ने बांधले. विरोध असतांना देखील PPP तत्वाने देण्याचा घाट घातला आणि योगायोगाने ह्यात पद्मसिंह पाटील ह्यांच्या तेरणा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने bid केले आहे. ह्याच्याच जवळ RSS एक हॉस्पिटल बांधत आहेत आणि हे तयार हॉस्पिटल अजित पवारांच्या नातेवाईकांना बहाल केले जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, एक काम करा, एकदाचा अख्खा महाराष्ट्र हा सगळ्या राजकारण्यांच्या घशात घालून मोकळे व्हा, असे दमानिया म्हणाल्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
anjali damaniaAnjali damania On Pune CaseAnjali Damania On Ajit PawarAjit pawarparth pawar

इतर बातम्या

थोडक्यात वाचले अजिंक्य रहाणे आणि अनुपम खेर, विमान प्रवास कर...

स्पोर्ट्स