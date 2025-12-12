ना दंड ना शिक्षा, व्यवहार रद्द करण्याच्या हालचाली

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : झी २४ तासनं समोर आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अंजली दमानियांनी मोठा आरोप केला आहे. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण रद्द करण्यासाठी सरकारनं पुणे कोर्टात याचिका दाखल केल्याचा आरोप अंजली दमानियांनी केला आहे. दरम्यान यानंतर त्यांनी सरकारला देखील इशारा दिला आहे.
झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय, सरकारकडून जमीन प्रकरण रद्द करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिका-यांनी पुणे कोर्टात याचिका दाखल केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी केला आहे.
झी २४ तासनं हे प्रकरण महाराष्ट्रासमोरच नव्हे तर देशासमोर आणलं, या प्रकरणाचा सातत्यानं पाठपुरावाही केला. जमीन प्रकरणात अमेडिया कंपनीनं शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. शीतल तेजवानी, रवींद्र तारूंना अटकही करण्यात आलीय. मात्र, दमानियांच्या आरोपांनंतर ना दंड, ना शिक्षा देताच व्यवहार रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत का? अशा चर्चांना आता तोंड फुटलं आहे.
जिल्हाधिका-यांनी कोर्टात अर्ज केल्यानंतर अंजली दमानियांनी सरकारला इशारा दिला आहे. पुणे जमीन प्रकरणात अजित पवार, पार्थ पवार, तेजवानीला वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये, वाचवण्याचा प्रयत्न केल्यास कोणालाही सोडणार नसल्याचा इशारा अंजली दमानियांनी दिला आहे.
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांचं नाव का नाही? असा सवाल देखील दमानियांनी उपस्थित केलाय. या प्रकरणात पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केलीय. तर चौकशीनंतर कारवाई होईल. अशी प्रतिक्रिया गिरीश महाजनांनी दिली आहे.
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अंजली दमानियांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. सरकारकडून जमीन प्रकरण रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचा आरोप दमानियांचा आहे. जिल्हाधिका-यांनी या प्रकरणात पुणे कोर्टात अर्ज दाखल केल्याचा दावाही दमानियांनी केला आहे. त्यामुळे जमीन प्रकरण रदद् करण्याची याचिका कोणासाठी दाखल करण्यात आलीय?. या प्रकरणात कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे.