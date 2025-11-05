English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांनी राजीनामा देऊन गावी जावं, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा- अंजली दमानीयांची मागणी

Anjali Damania Reaction:  सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 5, 2025, 09:21 PM IST
अंजली दमानिया

Anjali Damania Reaction: 2006 मध्ये पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने 273 मालकांकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी घेतली, ज्यात जमीन विक्रीचे आणि शासन ताब्यातून सोडवण्याचे अधिकार होते. मात्र, 2000 नंतर नोटराईज पॉवर ऑफ अटर्नी कायदेशीर नाहीत. मालकांना मोबदलाचा उल्लेखही नाही, ज्यामुळे 19 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या षड्यंत्राचा आरोप आहे. पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील तब्बल 40 एकर जमीन सरकारी नियम वाकवून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु झालाय. हा जमीन घोटाळा एक लाख कोटी रुपयांचा असून हा व्यवहार आम्ही लावून धरणार असल्याचं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. यावर आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

अजित पवारांनी राजीनामा घ्यावा 

एका मिनिटाच्या आत अजित पवारांचा राजीनामा घ्यायला हवा. कंपन्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार केले जातात, तेव्हा कंपनीत येणारा पैसा अनसिक्यूरड लोन, कोणत्याही कंपनीत पैसा आणायचा असेल तर डायरेक्टर किंवा सिस्टर कंपनी आणू शकतात. 300 कोटी रुपये यापैकी कोणी आणले असतील तर सर्व बाराच्या भावात जातील. पार्थ पवार या पार्टनरपैकी असतील तर अजित पवारांनी आताच्या आता राजीनामा दिला पाहिजे. यावर पार्थ पवारांची सही असल्याने अजित पवारांनी गुपचूप गावी जाऊ शेती संभाळावी. 

हेही वाचा: महाराष्ट्रात शेकडो कोटींचा जमीन व्यवहार? सरकार कोणावर मेहरबान?

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेतला पाहीजे

आपल्याला किंवा आपल्या परिवाराला फायदा मिळवून देणे हे बेकायदेशीर आहे. हा पैसा बेनामी मार्गातून आणला असेल तर विषय संपला. लोकांच्या आक्रोशाची वाट न पाहता मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेतला पाहीजे. पण ते घेणार नाहीत. कारण अजित पवार त्यांचे फार लाडके आहेत. सर्वांमधून फिरवलेले पैसे यात आले असतील. 

हॉटेल्स शाळा तुमच्या, बिल्डींग्स तुमच्या राजकारण्यांचं हे चाललंय काय? कोण आहेत अजित पवार? झी 24 तासने हा मोठा खुलासा केलाय. सर्वांनी हा विषय लावून धरायला हवा, असेही अंजली दमानिया म्हणाल्या. 

महाराष्ट्रात शेकडो कोटींचा जमीन व्यवहार? सरकार कोणावर मेहरबान? 

सरकार, कलेक्टर म्हणतायत जमिन आमच्या ताब्यात आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफीट, 2 दिवसात स्टॅम्प ड्युटी कशी झाली? याची चौकशी झाली पाहीजे. राष्ट्रवादीच्या लोकांनाही हे पटणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांनी अजित पवारांच्या पक्षाला हाणून पाडलं पाहीजे, असे दमानिया म्हणाल्या. 

FAQ 

१. अंजली दमानिया यांनी अजित पवार यांच्यावर काय मागणी केली आहे?

अंजली दमानिया यांनी कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. पार्थ पवारांच्या कंपनीत ३०० कोटी रुपयांचा व्यवहार असल्यास ते बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, ते गावी जाऊन शेती संभाळावीत, असे त्या म्हणाल्या.

२. मुख्यमंत्र्यांबाबत दमानिया यांची प्रतिक्रिया काय?

परिवाराला फायदा मिळवणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, दमानिया यांनी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केली. अजित पवार त्यांचे लाडके असल्याने ते घेणार नाहीत, पण लोकांच्या आक्रोशाची वाट पाहू नये, असे त्या म्हणाल्या. हा पैसा बेनामी मार्गाने आणला असल्यास विषय संपला, असा त्यांचा आक्षेप आहे.

३. दमनिया यांनी घोटाळ्यावर काय उपाय सुचवले?

झी २४ तासने उघड केलेल्या घोटाळ्यावर सर्वांनी लावून धरावे, असे आवाहन करत दमनिया यांनी स्टॅम्प ड्युटी २ दिवसांत कशी झाली आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचा मुद्दा उपस्थित केला. पारदर्शी चौकशीची मागणी करत, राष्ट्रवादीला हे पटणार नाही आणि स्थानिक निवडणुकीत मतदारांनी अजित पवारांच्या पक्षाला धडा शिकवावा, असे त्या म्हणाल्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

