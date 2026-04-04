जयकुमार गोरेंची मध्यस्थी, अंजनगावातील महाराजांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला; सांगलीत नव्या वादानं डोकं वर काढलं?

Anjangaon Kheloba Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Controversy : शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला अन् सांगलीत याऊलटच घडलं. अंजनगावातील शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला. पुतळा स्थलांतरास मराठा समाजाची परवानगी   

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 07:32 AM IST
Anjangaon Kheloba Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Controversy : सोलापूरच्या अंजनगाव खेलोबामधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन सुरु असलेला वाद अखेर मिटला आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दोन्ही बाजूंचे प्रमुख प्रतिनिधी, विशेष पोलीस महानिरिक्षक, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्याशी चर्चा करुन हा वाद सोडवला. चर्चेनंतर मराठा समाजाने धनगर देवस्थानच्या शेजारी उभारलेला पुतळा स्थलांतर करण्यास परवानगी दिली. 

गोरेंनी नवीन जागेत पुतळा उभारणी आणि सुशोभिकरणासाठी तातडीने एक कोटींचा निधी मंजूर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. ज्यानंतर शनिवार, 4 एप्रिल 2026 रोजी  सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि माजी आमदार राजन पाटील, तसंच मराठा समाजाचे प्रतिनिधी योग्य जागेची पाहणी करून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेणार आहेत.

काय होतं वादाचं कारण? 

सोलापूरातील माढा तालुक्यात असणाऱ्या अंजनगाव खेलोबा इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. पुतळा बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. दरम्यान यावरुन मराठा आणि धनगर समाज आमने-सामने आला होता. ज्यामुळे परिसरात मोठा तणाव दगडफेक आणि घोषणाबाजीदेखील झाली. अखेर हा वाद शमला.  

सांगलीत नव्या वादानं डोकं वर काढलं? 

सोलापुरातील पुतळ्याचा वाद मिटतोय तोच आता सांगलीतही पुतळ्यावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सांगली शहरातील राम मंदिर चौकात शंभूप्रेमींनी रातोरात छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभरला. राममंदिर चौकातील आयलँडच्या समोर असणा-या भगव्या ध्वजाच्या खाली हा पुतळा उभारण्यात आला.

हेसुद्धा वाचा : 'कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव...'; लेकावर राज ठाकरेंनी सोपवली मोठी जबाबदारी; यशवंत किल्लेदार, अविनाश जाधवांबाबत काय भूमिका?

दरम्यान, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुतळा या जागेवरून हटवावा आणि अधिकृत परवानगी घेऊन बसवावा अशी विनंती पोलिसांनी केलीये.. मात्र शंभू प्रेमी ऐकण्यास तयार नसून त्यानी पुतळ्याच्या समोरच ठाण मांडलं आहे. महापालिकेकडून शहरातील जुन्या अग्निशमन कार्यालयाशेजारी छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकासाठी जागा नियोजित करण्यात आलीये. मात्र त्या जागेऐवजी राममंदिर चौकात छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्याची मागणी करत शंभूप्रेमींनी हा पुतळा बसवला. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

