जयकुमार गोरेंची मध्यस्थी, अंजनगावातील महाराजांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला; सांगलीत नव्या वादानं डोकं वर काढलं?

Anjangaon Kheloba Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Controversy : सोलापूरच्या अंजनगाव खेलोबामधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन सुरु असलेला वाद अखेर मिटला आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दोन्ही बाजूंचे प्रमुख प्रतिनिधी, विशेष पोलीस महानिरिक्षक, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्याशी चर्चा करुन हा वाद सोडवला. चर्चेनंतर मराठा समाजाने धनगर देवस्थानच्या शेजारी उभारलेला पुतळा स्थलांतर करण्यास परवानगी दिली.
गोरेंनी नवीन जागेत पुतळा उभारणी आणि सुशोभिकरणासाठी तातडीने एक कोटींचा निधी मंजूर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. ज्यानंतर शनिवार, 4 एप्रिल 2026 रोजी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि माजी आमदार राजन पाटील, तसंच मराठा समाजाचे प्रतिनिधी योग्य जागेची पाहणी करून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेणार आहेत.
सोलापूरातील माढा तालुक्यात असणाऱ्या अंजनगाव खेलोबा इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. पुतळा बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. दरम्यान यावरुन मराठा आणि धनगर समाज आमने-सामने आला होता. ज्यामुळे परिसरात मोठा तणाव दगडफेक आणि घोषणाबाजीदेखील झाली. अखेर हा वाद शमला.
सोलापुरातील पुतळ्याचा वाद मिटतोय तोच आता सांगलीतही पुतळ्यावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सांगली शहरातील राम मंदिर चौकात शंभूप्रेमींनी रातोरात छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभरला. राममंदिर चौकातील आयलँडच्या समोर असणा-या भगव्या ध्वजाच्या खाली हा पुतळा उभारण्यात आला.
दरम्यान, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुतळा या जागेवरून हटवावा आणि अधिकृत परवानगी घेऊन बसवावा अशी विनंती पोलिसांनी केलीये.. मात्र शंभू प्रेमी ऐकण्यास तयार नसून त्यानी पुतळ्याच्या समोरच ठाण मांडलं आहे. महापालिकेकडून शहरातील जुन्या अग्निशमन कार्यालयाशेजारी छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकासाठी जागा नियोजित करण्यात आलीये. मात्र त्या जागेऐवजी राममंदिर चौकात छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्याची मागणी करत शंभूप्रेमींनी हा पुतळा बसवला.