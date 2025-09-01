अजून 5 कोटी मराठे मुंबईत धडकणार; मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणावरून आक्रमक; डायरेक्ट सरकारला चॅलेंज

Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला इशारा दिलाय. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी जरांगे पाटलांनी कडक उपोषण सुरू केलं असून पाणीबंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारच्या हातून अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. सरकारनं तात्काळ मागण्या पूर्ण कराव्यात अन्यथा अजून 5 कोटी मराठे मुंबईत धडकणार असल्याचा इशारा जरांगेंनी दिला. तर सरसकट आरक्षणावर कोर्टाच्या निर्णयांचा पेच आहे, त्यामुळे सरकारची हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटवर चर्चा सुरू असल्याचं राधाकृष्ण विखे-पाटलांनी म्हटल आहे.
मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधलाय. नेहमीप्रमाणे मराठा आरक्षणावरून जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. तर, सामाजिक काम करताना तुम्हाला शिव्या आणि टीका सहन करावी लागते असं प्रत्युत्तर टीकाकारांवर फडणवीसांनी दिले. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांची आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. तर जरांगेंच्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीनंतर ओबीसी नेत्यांनी देखील बैठकींचा सपाटा लावत जरांगेंच्या मागणींचा विरोध केला.
शाहू महाराज छत्रपती यांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय.. राज्य सरकारनं जरांगेंना दिलेलं आश्वास पाळावं असं भाष्य शाहू महाराजांनी आंदोलनावर केलंय.. तर कोणताही उशिर न करता सरकारनं आंदोलनावर मार्ग काढावा अशी मागणी शशिकांत शिंदेंनी केली. मराठा आरक्षणाच्या गुलाल उधळूनच जाणार असल्याचा निर्धार जरांगेंनी केला आहे. जरांगेंनी सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन गट पडले आहेत. विरोधकांनी आरक्षणावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तर ओबीसींबाबत विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचं आव्हान सत्ताधा-यांनी केलंय. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून राज्याचं राजकारण चांगलंच तापलंय. मात्र, जरांगेंनी केलेल्या मागण्या सरकार पूर्ण करणार की नाही? राज्य सरकार जरांगेंच्या मागण्यांवर मधला मार्ग काढणार का? हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.