महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक मोठी युती! अजित पवारांची राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत का जाणार? पक्षाच्या नेत्यांचा मोठा खुलासा

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रायगडमध्ये एका वेगळ्या युतीचे संकेत मिळत आहेत. राज्याच्या राजकारणात एकमेकांविरोधात असलेली ठाकरेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांच्या हातात हात घालून निवडणुका लढवण्याची शक्यता आहे. याबाबत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी मोठा खुलासा केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 2, 2025, 08:03 PM IST
Maharashtra Politics : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुकांकडे मिनी विधानसभा म्हणून पाहिलं जात आहे. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधातील मविआसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिशय महत्वाच्या आहेत. महायुती आणि मविआ म्हणून निवडुका लढवण्यावर सत्ताधारी विरोधकांचा भर असल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र तिकडे रायगडमध्ये उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी युती करण्याच्या तयारीत आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत युती का करणार? याबाबत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्याने मोठा खुलासा केला आहे. 

राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि शिवसेना UBTचे जिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांची गुफ्तगू बैठक पार पडली. या बैठकीला दोन्ही पक्षाचे जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी घारे आणि सावंत यांची फिल्डिंग असल्याची चर्चा रंगली. यामुळे कर्जत मतदार संघात परिवर्तन विकास आघाडी विरुद्ध शिवसेना आमने-समाने येण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य युतीवरून शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरेंवर टीकास्त्र डागलंय. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे रायगडातील नेते आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीचे फोटो समोर आल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या युतीच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी मात्र ही चर्चा फेटाळली. दोन्ही पक्षाचे नेते केवळ दिवाळीनिमित्त एकत्र आल्याचं सुनील तटकरे यांनी म्हटलं आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये शिंदे यांची सेना आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी यांच्यातील वाद अजूनही मिटता मिटेना. तर दुसरीकडे याच शिंदे सेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे हे वारंवार अजित दादांच्या राष्ट्रवादीला आम्ही कदापी सोबत घेणार नसल्याच्या वक्तव्यावरून आता अजित दादांच्या राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेला सोबत घेऊन आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका लढण्याची तयारी केली. कर्जतच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही एकत्र येत असल्याच म्हणत त्यांनी शिंदे सेने सोबत न जाण्याचा कारण सुद्धा सांगितलय. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यात महायुतीतील हे दोन्ही पक्ष परस्पर विरोधी लढताना बघायला मिळणार आहेत. 

रायगडमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये असलेला संघर्ष काही लपून राहिलेला नाही. रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून राष्ट्रवादी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत सुरू असलेल्या रस्सीखेच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या समोर आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत हे दोन्ही पक्ष जर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले तर आश्चर्य वाटायला नको. मात्र, महायुतीचे वरिष्ठ नेते या मौर राखत पाठिंबा देणार की तोडगा काढणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

FAQ

1 आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कशामुळे मिनी विधानसभा म्हणून पाहिले जात आहे?
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मिनी विधानसभा म्हणून पाहिले जात आहे कारण सत्ताधारी महायुती आणि विरोधातील महाविकास आघाडी (मविआ) साठी या संस्था अतिशय महत्वाच्या आहेत. दोन्ही गट या निवडणुका महायुती आणि मविआ म्हणून लढवण्यावर भर देत आहेत.

2 रायगड जिल्ह्यात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात युतीची चर्चा का सुरू आहे?
रायगड जिल्ह्यात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना (UBT) आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी युती करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत राष्ट्रवादीच्या नेत्याने खुलासा केला आहे की, शिंदे पक्षाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी ही फिल्डिंग आहे. कर्जत मतदारसंघात परिवर्तन विकास आघाडी विरुद्ध शिवसेना आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.

3 राष्ट्रवादी आणि शिवसेना UBT च्या नेत्यांची कोणती बैठक पार पडली?
राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि शिवसेना UBT चे जिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांची गुफ्तगू बैठक पार पडली. या बैठकीला दोन्ही पक्षांचे जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Another big alliance in Maharashtra politicsAjit Pawar NCP will alliance with Uddhav Thackeray Shiv Senabig revelation by the party leadersअजित पवारउद्धव ठाकरे

