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मुंबईच्या वेशीवर बांधण्यात येतंय आणखी एक धरण, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली डेडलाइन

गारगाई धरण प्रकल्पाचे काम मे 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्या आहेत. ऑक्टोबर 2026 पासून प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काम सुरु होणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:21 AM IST
मुंबईच्या वेशीवर बांधण्यात येतंय आणखी एक धरण, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली डेडलाइन
Image Credit: Another dam is being built on the outskirts of Mumbai Operational By May 2029

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईच्या वेशीवर बांधण्यात येतंय आणखी एक धरण, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली डेडलाइन
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