English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मंत्रोच्चाराने दुर्धर आजार बरे करण्याचा दावा करणारा भोंदू गजाआड झाला आहे.  संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान येथे या भोंदूचा दरबार भरत होता. दत्तधाम सरकार नावाने दरबार चालवत होता .

वनिता कांबळे | Updated: Apr 19, 2026, 12:06 AM IST
नाशिकमध्ये आणखी एका भोंदू बाबाला अटक; मंत्रोच्चाराने दुर्धर आजार बरे करण्याचा दावा

Nahik Crime News : संगमनेरमधील भोंदू बाबा राजेंद्र गडगेचा पोलिसांनी बुरखा फाडलाय. मंत्रोच्चार, तथाकथित औषधे आणि चमत्कारांच्या नावाखाली कॅन्सरसारखे गंभीर आजार बरे करण्याचा दावा करणा-या या भोंदूबाबाला पोलिसांनी अटक केलीये. आतापर्यंत या भोंदूबाबाने अनेकांची फसणवूक केली आहे.
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचं प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यभरातील अनेक भोंदूबाबाचे कारनामे समोर येत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

नाशिकमध्ये आता आणखी एक नवा भोंदूबाबा समोर आलाय. संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान इथं दत्तधाम सरकार नावाने दरबार भरवणा-या राजेंद्र गडगे. मंत्रोच्चार, तथाकथित औषधे आणि चमत्कारांच्या नावाखाली कॅन्सरसारखे गंभीर आजार बरे करण्याचा दावा करत हा भोंदू लोकांची दिशाभूल करत होता. यामध्ये लाखो रुपयांची लूट होत असल्याचा आरोपही समोर आलाय. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी भोंदू राजेंद्र गडगेच्या मुसक्या आवळल्यात. याप्रकरणात फक्त राजेंद्र गडगेच नाही तर त्याची मुली ज्ञानेश्वरी गडगे, सुरज शिंदे,  मधुकर शिंदे आणि डॉ. मोहन पुरी यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे.

पोलिसांनी  भोंदू गडगेविरोधात जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत तसेच आयटी अॅक्ट, ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमडीत अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. कॅन्सर सारखे दुर्धर आजार बरे करण्याचे खोटे दावे करून त्याने लोकांची लाखो रुपयांची लूट केली होती. त्याने दिलेल्या औषधांमुळे अनेक रुग्णांना त्रास झालाय. आता अनेकजण तक्रारींसाठी पुढे येतायत.  ज्यांची फसवणूक झालीये अशा पीडितांनी समोर येऊन तक्रार दाखल करावी असं आवाहन पोलिसांनी केलंय.

सध्या पोलिसांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. आणखी किती जण या जाळ्यात अडकले होते आणि किती मोठी आर्थिक फसवणूक झालीये याचा उलगडा करण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहेत. श्रद्धा ठेवा पण अंधश्रद्धेला बळी पडू नका असा सल्ला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून देण्यात आलाय. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Another fake baba arrested in Nashiknashik crime newsnashik newsनाशिक क्राईम न्यूजनाशिक न्यूज

