नाशिकमध्ये आणखी एका भोंदू बाबाला अटक; मंत्रोच्चाराने दुर्धर आजार बरे करण्याचा दावा

Nahik Crime News : संगमनेरमधील भोंदू बाबा राजेंद्र गडगेचा पोलिसांनी बुरखा फाडलाय. मंत्रोच्चार, तथाकथित औषधे आणि चमत्कारांच्या नावाखाली कॅन्सरसारखे गंभीर आजार बरे करण्याचा दावा करणा-या या भोंदूबाबाला पोलिसांनी अटक केलीये. आतापर्यंत या भोंदूबाबाने अनेकांची फसणवूक केली आहे.
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचं प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यभरातील अनेक भोंदूबाबाचे कारनामे समोर येत आहेत.
नाशिकमध्ये आता आणखी एक नवा भोंदूबाबा समोर आलाय. संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान इथं दत्तधाम सरकार नावाने दरबार भरवणा-या राजेंद्र गडगे. मंत्रोच्चार, तथाकथित औषधे आणि चमत्कारांच्या नावाखाली कॅन्सरसारखे गंभीर आजार बरे करण्याचा दावा करत हा भोंदू लोकांची दिशाभूल करत होता. यामध्ये लाखो रुपयांची लूट होत असल्याचा आरोपही समोर आलाय. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी भोंदू राजेंद्र गडगेच्या मुसक्या आवळल्यात. याप्रकरणात फक्त राजेंद्र गडगेच नाही तर त्याची मुली ज्ञानेश्वरी गडगे, सुरज शिंदे, मधुकर शिंदे आणि डॉ. मोहन पुरी यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिसांनी भोंदू गडगेविरोधात जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत तसेच आयटी अॅक्ट, ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमडीत अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. कॅन्सर सारखे दुर्धर आजार बरे करण्याचे खोटे दावे करून त्याने लोकांची लाखो रुपयांची लूट केली होती. त्याने दिलेल्या औषधांमुळे अनेक रुग्णांना त्रास झालाय. आता अनेकजण तक्रारींसाठी पुढे येतायत. ज्यांची फसवणूक झालीये अशा पीडितांनी समोर येऊन तक्रार दाखल करावी असं आवाहन पोलिसांनी केलंय.
सध्या पोलिसांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. आणखी किती जण या जाळ्यात अडकले होते आणि किती मोठी आर्थिक फसवणूक झालीये याचा उलगडा करण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहेत. श्रद्धा ठेवा पण अंधश्रद्धेला बळी पडू नका असा सल्ला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून देण्यात आलाय.