नाशिकचा आणखी एक अत्याचारी 'भोंदू', पीडित महिलेवर भूतबाधा झाल्याची भीती दाखवून लैंगिक अत्याचार

Nashik News : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातचं प्रकरण सध्या राज्यात चर्चेत असताना आता नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील अजून एका भोंदू बाबाचं प्रकरण समोर आलं आहे. त्यानं पीडित महिलेवर भूतबाधा झाल्याची भीती दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केलेत.  

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 09:56 PM IST
Nashik News : नाशिकमध्ये अशोक खरातचं प्रकरण ताजं असताना निफाड तालुक्यातील धरणगाव खडक येथे आणखी एका भोंदू बाबावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. महेशगिरी महाराज उर्फ महेश दिलीप काकडे असं या भोंदूबाबाचं नाव आहे. त्यानं पीडित महिलेवर भूतबाधा झाल्याची भीती दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केलेत.

नाशिक जिल्ह्यात भोंदूगिरीचं सत्र काही थांबायचं नाव घेत नाहीये. नाशिकमधील भोंदू खरातचं प्रकरण ताजं असतानाच नाशिकमधला आणखी एक भोंदूबाबा समोर आलाय. निफाड तालुक्यातील धरणगाव खडक इथं राणारा महेशगिरी महाराज उर्फ महेश दिलीप काकडे.. आपल्या अंगात दैवी शक्ती असल्याचा दावा करत या भोंदू महेशगिरीने महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. कौटुंबिक अडचण असल्याने महिला मदतीसाठी या भोंदूबाबाच्या आश्रमात गेली होती. मात्र भोंदूबाबाने तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला. तिच्यावर भूतबाधा असल्याचं सांगून पूजा विधी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिचा विश्वास संपादन करून तिला उपचाराच्या नावाखाली नाशिकमधील एका लॉजवर नेलं आणि तिथं या भोंदू नराधम बाबाने अत्याचार केले. पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर आता या भोंदूबाबाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून पथकं तैनात करण्यात आलीयेत.

2 वर्षांपूर्वी या पीडितेवर भोंदूबाबाने अत्याचार केले होते. तिनं अनेकदा मदतीसाठी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता अशोक खरात प्रकरणानंतर तिनं पुन्हा हिंमत करून स्वत:साठी आवाज उठवला आणि पोलिसात तक्रार केलीये. आपल्यासारख्या आणखी पीडित महिला असल्याचा दावा या पीडित महिलेनं केलाय. या पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी अंनिसने पुढाकार घेतला. अंनिसच्या मदतीनं ही पीडित महिला या भोंदूबाबाचा खरा चेहरा जगासमोर आणू शकलीये. या भोंदूबाबावर जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी अंनिसकडून करण्यात आलीये.

या घटनेमुळे नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा भोंदू बाबांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अंधश्रद्धेच्या व्यवसायाचा पर्दाफाश झालाय. अशा घटनांमुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जातेय

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

