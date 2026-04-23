नाशिकचा आणखी एक अत्याचारी 'भोंदू', पीडित महिलेवर भूतबाधा झाल्याची भीती दाखवून लैंगिक अत्याचार

Nashik News : नाशिकमध्ये अशोक खरातचं प्रकरण ताजं असताना निफाड तालुक्यातील धरणगाव खडक येथे आणखी एका भोंदू बाबावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. महेशगिरी महाराज उर्फ महेश दिलीप काकडे असं या भोंदूबाबाचं नाव आहे. त्यानं पीडित महिलेवर भूतबाधा झाल्याची भीती दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केलेत.
नाशिक जिल्ह्यात भोंदूगिरीचं सत्र काही थांबायचं नाव घेत नाहीये. नाशिकमधील भोंदू खरातचं प्रकरण ताजं असतानाच नाशिकमधला आणखी एक भोंदूबाबा समोर आलाय. निफाड तालुक्यातील धरणगाव खडक इथं राणारा महेशगिरी महाराज उर्फ महेश दिलीप काकडे.. आपल्या अंगात दैवी शक्ती असल्याचा दावा करत या भोंदू महेशगिरीने महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. कौटुंबिक अडचण असल्याने महिला मदतीसाठी या भोंदूबाबाच्या आश्रमात गेली होती. मात्र भोंदूबाबाने तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला. तिच्यावर भूतबाधा असल्याचं सांगून पूजा विधी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिचा विश्वास संपादन करून तिला उपचाराच्या नावाखाली नाशिकमधील एका लॉजवर नेलं आणि तिथं या भोंदू नराधम बाबाने अत्याचार केले. पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर आता या भोंदूबाबाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून पथकं तैनात करण्यात आलीयेत.
2 वर्षांपूर्वी या पीडितेवर भोंदूबाबाने अत्याचार केले होते. तिनं अनेकदा मदतीसाठी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता अशोक खरात प्रकरणानंतर तिनं पुन्हा हिंमत करून स्वत:साठी आवाज उठवला आणि पोलिसात तक्रार केलीये. आपल्यासारख्या आणखी पीडित महिला असल्याचा दावा या पीडित महिलेनं केलाय. या पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी अंनिसने पुढाकार घेतला. अंनिसच्या मदतीनं ही पीडित महिला या भोंदूबाबाचा खरा चेहरा जगासमोर आणू शकलीये. या भोंदूबाबावर जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी अंनिसकडून करण्यात आलीये.
या घटनेमुळे नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा भोंदू बाबांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अंधश्रद्धेच्या व्यवसायाचा पर्दाफाश झालाय. अशा घटनांमुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जातेय