/पुण्यात आणखी एक नवं पुणे शहर उभं राहणार? हजारो कोटींची उलाढाल करणारे उद्योजक, लाखो कर्मचाऱ्यांची मोठी वसाहत

कैलास पुरी, झी 24 तास, हिंजवडी, पुणे : हिंजवडी आयटी पार्क हजारो कोटींचा महसूल देणारं मोठं आर्थिक केंद्र. मात्र, याच हिंजवडीत आज मूलभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रस्ते, पाणी, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या समस्यांनी नागरिक त्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर हिंजवडी आणि परिसरातील गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र या चर्चेलाच स्थानिकांचा विरोध आहे. स्वतंत्र महापालिका उभारण्याची मागणी केली जात आहे. ही स्वतंत्र महापालिका तयार झाल्यास पुण्यात नवं शहर अस्तित्तावत येईल.
हिंजवडी आणि परिसरातील गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्यास स्थानिकांनी विरोध केला आहे. सुविधा द्या, पण आम्हाला आमच्या गावाचा कारभार आमच्या हातात हवा, अशी भूमिका घेत स्वतंत्र महापालिकेची मागणी पुढे आली आहे. हिंजवडी हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आयटी हब आहे. येथे हजारो कोटींची उलाढाल होते. लाखो लोकांची रोजची ये-जा. पण या झगमगत्या आयटी हबच्या दुसऱ्या बाजूला मूलभूत सुविधांचा अंधार आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था. पाण्याचा प्रश्न, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचं वाढतं संकट. यामुळे आयटी कर्मचारी स्थानिक नागरिक आणि रहिवासीही त्रस्त आहेत. काही कंपन्यांनी हिंजवडी सोडली. तर काही कंपन्या स्थलांतराचा विचार करत आहेत. यामागचं एक मोठं कारण म्हणजे हिंजवडी आणि परिसरातील गावांमध्ये असलेली ग्रामपंचायत व्यवस्था.
मोठ्या प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्या. झपाट्याने वाढणारा शहरी विस्तार. आणि त्यामानाने अपुऱ्या सुविधा. त्यामुळे राज्य सरकारकडून हिंजवडीसह परिसरातील गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पण यालाच स्थानिक नेत्यांचा आणि नागरिकांचा विरोध आहे. हिंजवडीकरांना आज अनेक समस्या भेडसावत आहेत.
खराब रस्ते
अपुरा पाणीपुरवठा
वाहतूक कोंडी
अपघातांचा धोका
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा
असे असे अनेक प्रश्न आज नागरिकांसमोर उभे आहेत..
स्थानिकांचा सवाल आहे महापालिकेत समावेशच का? त्यापेक्षा हिंजवडी आणि परिसरातील गावांची स्वतंत्र महापालिका करा अशी मागणी केली जात आहे. लोकसंख्या मोठी आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. आयटी क्षेत्राचा विस्तार मोठा आहे. म्हणून स्वतंत्र महापालिका चालवण्याची आमची क्षमता आहे असा स्थानिकांचा दावा आहे.
स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करा
रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारा
नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा द्या
अपघातप्रवण ठिकाणी सुरक्षितता वाढवा
आयटी पार्कला सक्षम पायाभूत सुविधा द्या
मात्र सगळेच या प्रस्तावाच्या विरोधात नाहीत. काही नागरिकांचं म्हणणं आहे महापालिकेत समावेश झाला, तर पायाभूत सुविधा सुधारू शकतात. त्यामुळे हिंजवडीसमोर आता दोन पर्यायांची चर्चा आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलिनीकरण की स्वतंत्र महानगरपालिका? अंतिम निर्णय मात्र राज्य सरकारच्या हातात आहे.
आयटीच्या नकाशावर चमकणारं हिंजवडी आता प्रशासनाच्या नकाशावरही नव्या रूपात दिसणार का? की स्वतंत्र महापालिकेच्या मागणीला राज्य सरकार हिरवा कंदील देणार? या निर्णयाकडे हिंजवडीकरांचं लक्ष लागले आहे.