पुण्यात आणखी एक पुणे! 23 गावांचा विकास; एक दोन नाही तर 15 मोठ्या एकात्मिक टाउन प्लॅनिंग योजना

Pune Town Planning For The 23 Merged Villages : मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई उभारण्यात आली. यानंतर आता मुंबई आणि नवी मुंबईला पर्याय म्हणून तिसरी आणि चौथी मुंबई उभारण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई प्रमाणेच पुणे शहर देखील झपाट्याने विकसीत होत असलेले शहर आहे. अनेक मोठ्या औद्योगीक वसाहती, IT हब तसेच व्यापारी संकुले यामुळे पुणे शहरावरील ताण वाढत आहे. यामुळेच मुंबई आणि नवी मुंबई प्रमाणे पुण्यात आणखी एक पुणे उभे उभारण्याची योजना आहे. पुणे महानगरपालिका हद्दीत सामील होणाऱ्या 23 गावांचा विकास होणार आहे. यासह एक दोन नाही तर 15 मोठ्या एकात्मिक टाउन प्लॅनिंग योजना जलद गतीने पूर्ण केल्या जाणार आहेत. यामुळे पुणे शहरात उत्तम दर्जाच्या नागरी सोई सुविधा मिळणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेने 23 गावांसाठी विकास आराखडा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पुणे महानगरपालिकेने 2021 मध्ये महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या 23 गावांसाठी विकास आराखडा तयार करावा. पुणे ग्रोथ हबसाठी सरकारच्या मित्र संघटनेकडून विकास आराखडा तयार करण्याची शक्यता पडताळली पाहिजे. पुण्यातीस टाउनशिप योजना कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्ण केल्या पाहिजेत असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पुणे शहरातील मान-म्हाळुंगे टाउनशिप प्लॅनिंग योजना जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. शहरात 15 एकात्मिक टाउन प्लॅनिंग योजना सुरू आहेत. यासाठी अंतिम मुदती निश्चित कराव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले. हे प्रकल्प विलंब न करता पूर्ण करावेत जेणेकरून सर्वांना त्यांचा वेळेवर फायदा होईल.
आतापर्यंत, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) 2021 मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार होते. गुरुवारी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीत या 23 गावांमधील बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे परवानग्या देणे आणि विकास प्रकल्पांचे नियोजन करणे अधिक सोयीस्कर होईल.
राज्य सरकारने महानगरपालिका हद्दीतील 23 गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पीएमआरडीएला दिले होते. गावांसाठी विकास आराखडे तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएमार्फत आधीच केले जात होते, त्यामुळे पीएमआरडीएला गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याचा अधिकारही होता. बांधकाम परवानग्यांमधून मिळणारा महसूलही पीएमआरडीएकडे जात असे. त्याच वेळी, महानगरपालिकेला महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागत असे.
2022 मध्ये, गावांमध्ये बांधकाम परवानग्यांमधून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा महानगरपालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु महानगरपालिकेला अद्याप ही रक्कम पूर्णपणे मिळालेली नाही. याचे प्रतिकूल परिणाम महानगरपालिका आणि संबंधित भागातील नागरिकांना भोगावे लागत होते. गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे होता, तर नागरिकांना सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची होती. यामुळे दोन्ही प्रशासनांमध्ये सतत तणाव निर्माण झाला आहे.
विशेषतः, पीएमआरडीए पाणी, रस्ते, ड्रेनेज लाईन्स आणि पावसाळी पाण्याच्या गटारांची तपासणी न करता बांधकाम परवानग्या देत होते. यामुळे फ्लॅट खरेदीदारांना मूलभूत सुविधांचा अभाव होता. या सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांकडून महानगरपालिका प्रशासनावर टीका होत आहे. परिणामी, वाघोली आणि इतर भागांच्या अलिकडेच केलेल्या पाहणीनंतर, महानगरपालिका आयुक्तांनी पीएमआरडीए प्रशासनाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत समाविष्ट गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत अशी विनंती केली.
दरम्यान, स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बांधकाम परवानग्या देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. पवार यांनी जलद निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्याच अंतर्गत, गुरुवारी नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीत महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या 23 गावांमधील बांधकाम कामांचे अधिकार महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले.
महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या 23 गावांमध्ये रस्ते, पाणी आणि ड्रेनेज लाईन यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असूनही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आता, महानगरपालिकेला परवानग्या देण्याचा अधिकार असेल. ज्या भागात वरील सुविधांचा अजूनही अभाव आहे, तेथे बांधकाम परवानग्यांचा पुनर्विचार केला जाईल. मूलभूत सुविधांचा आढावा घेतल्यानंतरच बांधकाम परवानग्या दिल्या जातील असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.