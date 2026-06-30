/सचिन अहिरांवर पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होणार नाही, एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी अन् उद्धव ठाकरे चेकमेट!

मुंबईतील अनुभवी नेते आणि विधान परिषदेचे सदस्य सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला रामराम ठोकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विशेषतः मुंबईतील संघटनात्मक राजकारणात सचिन अहिर यांचा प्रभाव लक्षात घेता, हा प्रवेश शिंदे गटासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटासाठी हा मोठा राजकीय धक्का असल्याची चर्चा सुरू आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सचिन अहिर प्रकरणात पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
सचिन अहिर हे विधान परिषदेचे सदस्य (MLC) असल्याने त्यांच्या पक्षांतरावर दहाव्या अनुसूचीतील (Anti-Defection Law) तरतुदींचा परिणाम कसा होईल, याबाबत चर्चा सुरू झाली. मात्र, राजकीय आणि कायदेशीर जाणकारांच्या मते, अशा प्रकरणात तातडीने अपात्रतेची कारवाई होईलच असे नाही. अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षांकडे असतो. त्यामुळे कोणतीही कारवाई होण्यासाठी ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. याच कारणामुळे सचिन अहिर यांच्या प्रवेशानंतरही त्यांच्यावर तत्काळ पक्षांतरबंदी कायद्याची कारवाई होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
सचिन अहिर हे मुंबईच्या राजकारणातील प्रभावी चेहरा मानले जातात. त्यांचा कामगार संघटना, स्थानिक प्रश्न आणि पक्ष संघटनांमध्ये मोठा संपर्क आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिंदे गटातील प्रवेशामुळे मुंबईतील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः वरळी, परळ, लालबाग आणि दक्षिण-मध्य मुंबईतील शिवसैनिकांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. आगामी निवडणुकांमध्ये संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी शिंदे गटाला या प्रवेशाचा फायदा होईल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेतील अनेक नेत्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका घेतल्या आहेत. त्यात आता सचिन अहिर यांच्या निर्णयाची भर पडली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासमोर संघटना अधिक मजबूत ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. पक्षातील उर्वरित नेत्यांमध्ये एकजूट कायम ठेवणे, कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवणे आणि आगामी निवडणुकांसाठी नव्याने रणनीती आखणे, या बाबींवर पक्ष नेतृत्वाला अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, पक्षाकडून संघटना मजबूत असल्याचा दावा सातत्याने करण्यात येत आहे.
सचिन अहिर यांच्या प्रवेशानंतर आणखी काही नेते भूमिका बदलणार का?, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सध्या विविध स्तरांवर अनेक चर्चा सुरू असल्या तरी कोणत्याही इतर नेत्याच्या पक्षांतराबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे अफवा आणि अधिकृत माहिती यामध्ये फरक ओळखणे महत्त्वाचे आहे. येत्या काही दिवसांत मुंबई आणि राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये आणखी बदल होतात का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा परिशिष्ट 10 मधील परिच्छेद 5 अनुसार विधानसभा आणि विधान परिषद सभापती & उपसभापती या पदांना अपाञतेच्या कारवाई पासून कायदेशीर सरंक्षण आहे. त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्याची कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. जरी समजा युबीटी शिवसेनेनं त्यांच्यावर पक्षातून हकालपट्टीची कारवाई केली तरी त्यांचं उपसभापती पद & आमदारकी कायम राहणार असल्याची प्रतिक्रिया कायदे अभ्यासक असिम सरोदे यांनी दिली आहे.