अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणी सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर

मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने 2021 च्या अँटिलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. या प्रकरणातील तुरुंगात असलेल्या काही आरोपींपैकी सचिन वाझे एक होते. मुंबई पोलीस दलाचे माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने आणि रियाझुद्दीन काझी यांच्यासह बहुतेक आरोपींना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला आहे.
विशेष न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणातील आरोपींवर आरोप निश्चित केले. आरोपींवर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (IPC) खून, खंडणी, पुरावा नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे या आरोपांखाली खटला चालवला जाईल.
याव्यतिरिक्त, बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि स्फोटक पदार्थ कायद्याच्या संबंधित कलमांखालीही आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. विशेष एनआयए न्यायालयाने आता या प्रकरणात सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, जामीन मंजूर करण्याची कारणे आणि त्यासोबत जोडलेल्या अटी सविस्तर आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्पष्ट होतील.
25 फेब्रुवारी 2021 रोजी, दक्षिण मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली एक एसयूव्ही सापडली होती. या एसयूव्हीचे मालक असलेले व्यावसायिक हिरेन हे 5 मार्च 2021 रोजी मृत आढळले. या प्रकरणात कथित भूमिकेसाठी सचिन वाझे यांना मार्च 2021 मध्ये अटक करण्यात आली. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.