मुंबईतील मेट्रो स्थानकाला 'हरे रामा हरे कृष्णा' नामकरणाला मंजुरी, कोणते आहे हे स्थानक? कृष्णजन्माष्टीच्या दिवशीच घोषणा

मेट्रो मार्गिका क्रमांक दोन ब येथील पूर्व पश्चिम स्थानकास जोडणाऱ्या स्थानकाला 'हरे रामा हरे कृष्णा' असे नामकरणाच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. आज कृष्णजन्माष्टीच्या दिवशी नामकरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. जोगेश्वरी गुंफांचा पर्यटन विभागामार्फत सर्वांगीण विकास केला जावा, यासाठी लागणारा आवश्यक निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान जोगेश्वरी, गोरेगाव या भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सदनिका वाटपात पात्र लाभार्थ्यांना डावलून घरे दिल्याच्या तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश एसआरए प्राधिकरणाला दिले.
त्याचबरोबर ओशिवरा व्हीलेज येथील प्रकल्पात अपात्र लोकांना घरे वाटप केल्याप्रकरणी दोषी संबंधित एसआरएचे सक्षम प्राधिकारी, सहायक निबंधक या दोघा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी आज येथे दिले. कायमस्वरूपी संक्रमण शिबीर (पीटीसी) इमारती विकासकाने एसआरएकडे हस्तांतरीत न केल्याच्या प्रकरणाची देखील चौकशी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
यावेळी खासदार वायकर यांनी आपल्या मतदारसंघातील भगतसिंग नगर १,२,३, दुर्गानगर, कोयना वसाहत, मेघवाडी, सर्वोदय सोसायटी, ओशीवरा व्हीलेज येथील एसआरए प्रकल्पांबाबत तक्रारीं केल्या. पात्र लाभार्थ्यांना सदनिका वाटप न करता बोगस व्यक्तींना त्यांचे वाटप करणे या तक्रारीची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबन करण्यात यावे, असे निर्देश प्राधिकरणाला दिले. तसेच ज्या एसआरए प्रकल्पातील घरांचे वाटप झाले आहे परंतु त्याबाबत तक्रारी आहेत त्या सर्वांचा आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
याभागातील कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिराच्या (पीटीसी) दोन इमारती विकासकांनी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित असताना त्यांची परस्पर विक्री केल्याबाबत बैठकीत निर्दशनास आणून देण्यात आले. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे निर्देश दिले.
एसआरएच्या ज्या न्यायप्रविष्ट बाबी प्रलंबित त्यासाठी न्यायालयासमोर भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी सक्षम कायदेतज्ञांची टीम तयार करावी असेही त्यांनी सांगितले. फोर्स वन च्या मुख्यालयासाठी जागेची मागणी असून त्या जागेचा सातबारा वेगळा करण्यासाठी म्हाडाने मदत करण्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरे कॉलनीतील आप्पा पाडा येथील नागरिकांना मुलभूत नागरी सुविधा मिळाव्यात यासाठी मुंबई महापालिका, वन विभाग आणि आदिवासी विकास आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी याभागाला भेट देऊन नागरिकांना सुविधा मिळणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी सर्वोदयनगर येथील मेट्रो ६ च्या प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्या रहिवाशांना सदनिका वाटप करण्यात येणार असून त्यातील सहा जणांना आज प्रातिनिधीक स्वरूपात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चावी वाटप करण्यात आले.