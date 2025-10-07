महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसंदर्भात चंद्रकांत पाटलांची मोठी घोषणा

Teachers Recruitment in Public Universities: राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला अधिक विश्वासार्ह आणि न्याय्य बनवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यपाल तथा कुलपतींच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीमुळे भरती प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि संतुलित होईल, असे पाटील यांनी सांगितले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापक निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि संतुलन यांचा समावेश करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. या पद्धतीनुसार सध्याच्या आणि भविष्यातील सर्व भरतींना मान्यता मिळेल, ज्यामुळे प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराच्या शक्यतांना प्राधान्याने आळा बसेल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने 18 जुलै 2018 रोजी जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, अध्यापकांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आणि उच्च शिक्षणाचे दर्जा राखण्यासाठी उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. या तरतुदींना राज्य सरकारने 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे अमलात आणले असून 28 फेब्रुवारी 2025 च्या निर्णयाने भरतीसाठीची कार्यपद्धती अधिक मजबूत केली आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांसह सांविधिक पदांच्या भरती नव्या पद्धतीनुसार पूर्ण होणार आहेत. यामुळे रखडलेल्या प्रक्रिया वेगवान होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची नेमणूक शक्य होईल.
यापुढील सर्व भरती प्रक्रियांसाठी ही कार्यपद्धती अनिवार्य असेल. यात गुणांकन पद्धतीचा वापर करून उमेदवारांची मूल्यमापन केले जाईल, ज्यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक आणि न्याय्य ठरेल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
या निर्णयाची पूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासन आणि उमेदवारांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करा, ज्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडेल, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलंय.
