Marathi News
अजित पवार यांच्या स्मारकासाठी पुण्यातील 'या' नेत्याने डायरेक्ट जागेचा प्रस्ताव दिला; स्मारकावरुन पार्थ पवार आणि जय पवारांमध्ये मतभेद असताना मोठी घडामोड

अजित पवार यांच्या स्मारकावरुन पार्थ पवार आणि जय पवारांमध्ये मतभेद असताना पुण्यातील एका नेत्याने डायरेक्ट जागेचा प्रस्ताव दिला आहे. याला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 11, 2026, 10:09 PM IST
Parth Pawar Vs Jay Pawar: अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळा. तर, दुसरीकडे राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्विकारला आहे. अजित पवार यांचे स्मार उभारावे अशी मागणी केली जात आहे. अजित पवार यांच्या स्मारकाच्या जागेवरुन पार्थ पवार आणि जय पवारांमध्ये मतभेद आहेत. अशातच   पुण्यातील एका नेत्याने डायरेक्ट जागेचा प्रस्ताव दिला आहे. 

दिवंगत अजित पवार यांचं स्मारक आणि संग्रहालयाच्या जागेवरून जय आणि पार्थ पवार यांची वेगवेगळी मते असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जय पवार यांचा संग्रहालय पुण्यात करा आणि स्मारक बारामतीत असावं असा आग्रह असल्याची माहिती आहे. तर, पार्थ पवारांचा दोन्ही वास्तू बारामतीतच असाव्य़ात असा आग्रह असल्याची माहिती आहे.
पार्थ पवार यांचे अजित पवारांचे संग्रहालय आणि स्मारक बारामतीत करण्याचे ठाम मत आहे.  अजित पवारांच पुणे जिल्हा आणि शहर यावर प्रचंड प्रेम होतं म्हणून संग्रहालय पुणे शहरात असावं अशी भूमिका  मंगळवारी जय पवार यांनी मंत्रालयातील सुनेत्रा पवार यांच्या दालनात पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांसमोर भूमिका मांडत आपली इच्छा बोलून दाखवली.

रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी जागेचा प्रस्ताव दिला

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्मारक पुणे संगमवाडी येथील नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या संगमघाटावर उभारण्यात यावे अशी मागणी रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी केली आहे.  राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचेकडे दिल्ली येथे रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी जागेचा प्रस्ताव दिला. यावेळी पार्थ पवार व जय पवार उपस्थित होते.  स्मारकाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असुन सदरवेळी सर्व बाबींची पुर्तता करु असे ताईंनी सांगितले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Parth Pawar Vs Jay PawarAjit Pawar's memorialArgument between Partha Pawar and Jai Pawar over Ajit Pawar's memorialअजित पवार स्मारकपार्थ पवार

