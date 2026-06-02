/पदवी शिक्षण पूर्ण होताच लष्करी पायलटने हेलिकॉप्टरसमोरच प्रेयसीला घेतली लग्नाची मागणी! व्हिडीओ व्हायरल

Army Pilot Proposes To Girlfriend In Front Of Helicopter goes Viral: दीक्षांत समारंभ... म्हणजे अनेक वर्षांच्या मेहनतीचं यश साजरं करण्याचा क्षण. पण नाशिकमध्ये पार पडलेल्या या दीक्षांत समारंभात केवळ करिअरच्या नव्या उड्डाणालाच नाही, तर प्रेमाच्या नात्यालाही नवी दिशा मिळाली. वैमानिक म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या या तरुणाने सर्वांसमोर आपल्या प्रेयसीला लग्नाची मागणी घालत उपस्थितांना सुखद धक्का दिला.
#WATCH | Maharashtra: The passing out parade at the Combat Army Aviation Training School in Nashik, concluded on an emotional note for a couple as Captain Bharat Bhardwaj proposed marriage to his partner. pic.twitter.com/8Un1ZNBP1F— ANI (@ANI) June 2, 2026
हा व्हिडीओ बघून तुम्हाला वाटलं असेल ना की कोणत्या तरी रोमँटिक चित्रपटाचा सीन पाहताय. युनिफॉर्म घातलेला प्रियकर,....पांढरी साडी नेसलेली प्रेयसी...हातात अंगठी आणि गुडघ्यावर बसून केलेलं प्रपोज..व्हा...लव्ह इज इन द एअर...खरंय ना....एखाद्या रोमँटिक चित्रपटाचा सीनच जणू....ही रोमँटीक स्टोरी आणि वैमानिक 'भारत भारद्वाज' आणि त्याची प्रेयसी आरुषीची...आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हे नेमकं घडलं कुठे? तर नाशिकमधील कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलचा दीक्षांत समारंभ पार पडला. अत्यंत खडतर आणि कठोर असे लष्करी वैमानिकाचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करून देशसेवेसाठी तयार झालेल्या तरुणांसाठीचा हा दिक्षांत सोहळा... या दिक्षांत समारंभात एक भावनिक आणि रोमँटिक क्षण उपस्थितांना अनुभवायला मिळाला. ट्रेनिंग पूर्ण करून वैमानिक म्हणून नव्या जबाबदारीसाठी सज्ज झालेल्या 'भारत भारद्वाज' याने सर्वांसमोर आपली प्रेयसी आरुषीला लग्नाची मागणी घातली.
ज्या मैदानावर भारतने वैमानिक होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं, त्याच ठिकाणी त्याने आपल्या जोडीदारासोबत आयुष्य घालवण्याचं स्वप्नही पूर्ण केलंय. एका भव्य हेलिकॉप्टरसमोर त्याने आरुषीला गुडघ्यावर बसून हातात अंगठी घेऊन लग्नाची मागणी घातली. आणि क्षणाचाही विलंब न लावला आरुषीने त्याला होकारही दिला.
एका बाजूला करिअरच्या आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न पूर्ण झाल्याचा आनंद... तर दुसऱ्या बाजूला आयुष्याच्या जोडीदाराची साथ मिळाल्याचा अविस्मरणीय क्षण... या अनपेक्षित क्षणाने उपस्थित अधिकारी, कुटुंबीय आणि मित्रमंडळी भारावून गेली. करिअरच्या उंच भरारीसोबतच प्रेमालाही मिळालेली ही नवी झेप सध्या सोशल मीडियावरही चांगलीच चर्चेत आहे.