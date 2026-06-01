/पुण्याची आरोही देशपांडे JEE Advanced परीक्षेत महिला टॉपर, भारतातील सर्वात कठीण परीक्षेत रेकॉर्ड ब्रेक मार्क कसे मिळवले?

Iit Jee 2026 Topper Arohi Deshpande Success Story : आयआयटी रुरकी जेईई ॲडव्हान्स्ड 2026 चा निकाल जाहीर झाला आहे. पुण्याच्या आरोही देशपांडे जेईई ॲडव्हान्स्ड 2026 महिला टॉपर बनली आहे. कॉमन रँक लिस्टमध्ये अखिल भारतीय रँक 77 आणि आयआयटी दिल्ली झोनमधून महिला गटात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तिने जेईई ॲडव्हान्स्ड 2026 च्या दोन्ही पेपर्समध्ये 360 पैकी एकूण 280 गुण मिळवले आहेत. देशातील सर्वात कठीण अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेत आरोहीने अभूतपूर्व यश मिळवले आहे.आरोहिने इंजिनिअर ठरवले. तिच्या शिक्षणासाठी तिच्या आई वडिलांनी राजस्थानला शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतला. तिचे आई-वडील, धाकटा भाऊ आणि बहीण यांच्यासह संपूर्ण कुटुंब पुणे सोडून राजस्थानला स्थलांतरित झाले. तिचे आई-वडील दोघेही नोकरी करतात.
राजस्थानमधील कोटा येथे तिने JEE परीक्षेचे शिक्षण घेतले. तिने सोशल मीडियापासून स्वतःला दूर ठेवले. आरोही दररोज नियमितपणे 8 ते 9 तास अभ्यास करत होती. सराव परीक्षांचे विश्लेषण करायची. ती तिच्या डायरीमध्ये तिच्या चुकांची नोंद करुन ठेवायची. कोचिंग शिक्षकांच्या मदतीने त्या त्वरित दुरुस्त करत असे. आव्हानात्मक JEE Advanced परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी, आरोहीने तिन्ही विषयांसाठी वेगवेगळ्या रणनीती अवलंबल्या. रसायनशास्त्रासाठी, तिने NCERT मधील मूलभूत संकल्पना पूर्णपणे पाठ केल्या, तर भौतिकशास्त्र आणि गणितासाठी, संकल्पना समजून घेतल्यानंतर तिने प्रगत स्तरावरील प्रश्नांचा कसून सराव केला. परीक्षेच्या दिवसांमध्ये, तणाव कमी करण्यासाठी पावर नॅप घ्यायची. थकवा दूर करण्यासाठी गाणी ऐकायची. JEE ची तयारी करत असताना आरोही आजारी पडली. मात्र, जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास याच्या जोरावर हार न मानता तिने अभ्यास सुरु ठेवला. तिच्या या यशामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचावली आहे.
यावर्षी JEE Advanced परीक्षेत संपूर्ण देशात 56,880 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. आरोही देशात मुलींमध्ये टॉपर आहे. आगामी JoSAA २०२६ समुपदेशन प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहे. संगणक विज्ञान किंवा तिच्या पसंतीच्या कोअर इंजिनिअरिंग शाखेत देशातील सर्वात प्रतिष्ठित तांत्रिक संस्थांपैकी एकामध्ये तिला प्रवेश घ्यायचा आहे. संशोधन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशासाठी काही तरी करायचे आहे असे आरोहीने सांगितले.