महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक ट्विस्ट येणार! अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी यांच्या राजकीय पक्षाने निवडणुकीबाबत घेतला मोठा निर्णय

Arun Gawli Active In Maharashtra Politics : लवकरच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, ग्राम पंचायत तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे मुंबई महानगपालिकेच्या निवडणुकीकडे. मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी महायुती तसेच महाविकासआघाडीने कंबर कसली आहे. तर, दुसरीकडे दोन्ही ठाकरे एकत्र आले आहेत. अशातच आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक खळबळजनक ट्विस्ट येणार आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी यांच्या राजकीय पक्षाने निवडणुकीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
अरुण गवळी सक्रीय राजकारणात उतरणार नाहीत, पण त्यांची अखिल भारतीय सेना मात्र मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे. अरूण गवळी यांची मुलगी आणि माजी नगरसेविका गीता गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका निवडणूक लढवली जाणार. अरूण गवळी यांच्या दोन्ही मुली निवडणूक लढवणार. अरूण गवळींची दुसरी मुलगी योगिता गवळीही पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे. याअगोदर मुंबई महानगर पालिकेत अरुण गवळी यांच्या अखिल भारतीय सेनेचे दोन नगरसेवक होते. यापैकी माजी नगरसेविका वंदना गवळी या शिंदेंच्या शिवसेनेत गेल्या आहेत. वंदना गवळी यांच्या विरोधात देखील अखिल भारतीय सेनेचा उमेदवार देणार असल्याची माहिती गीता गवळी यांनी दिली.
1990 च्या दशकात मुंबई पोलिसांच्या वाढत्या दबावापासून आणि टोळीयुद्धांपासून वाचण्यासाठी अरुण गवळींनी राजकारणात प्रवेश केला. अरुण गवळींनी अखिल भारतीय सेना (ABS) नावाचा पक्ष स्थापन केला. 2004 मध्ये त्यांनी चिंचपोकळी येथून विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि आमदार झाले. 2007 मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरुण गवळी यांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (MCOCA) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. तब्बल 18 वर्षानंतर अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची जेलमधून सुटका झाली.
FAQ
1. अरुण गवळींचा पक्ष मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत काय करणार आहे?
अरुण गवळींच्या अखिल भारतीय सेना (ABS) पक्षाने मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. गीता गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाईल. दोन्ही मुली, गीता आणि योगिता गवळी, निवडणुकीत उभ्या राहणार आहेत. योगिता ही पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात उतरत आहे.
2. अरुण गवळी स्वतः निवडणुकीत उतरत आहेत का?
नाही, अरुण गवळी सक्रिय राजकारणात उतरत नाहीत. ते जेलमधून 18 वर्षांनंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या जामिनामुळे बाहेर आले असले तरी निवडणुकीत थेट सहभागी होणार नाहीत. पक्षाचे काम त्यांच्या कुटुंबाकडून चालवले जाईल.
3. अखिल भारतीय सेनेचे मुंबई महापालिकेतील यापूर्वीचे स्थान काय होते?
यापूर्वी ABS चे मुंबई महापालिकेत दोन नगरसेवक होते. यापैकी एक माजी नगरसेविका वंदना गवळी (अरुण गवळींच्या भावाची पत्नी) आता एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेत गेल्या आहेत. ABS त्यांच्याविरोधातही उमेदवार देणार आहे.