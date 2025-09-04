तुरुंगात गांधीगिरीच्या परिक्षेत अरुण गवळी अव्वल, गांधिगिरी प्रत्यक्षात आचरणात आणेल?

Arun Gawli: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची जामीनावर सुटका झालीये.. तब्बल 18 वर्षानंतर गवळी तुरुंगाबाहेर आलाय. मात्र तुरुंगात असताना त्यानं सर्वांना चकीत केलंय. नेमकं काय घडलं गवळीच्या बाबतीत? जाणून घेऊया.
अरुण गुलाब गवळी. 80च्या दशकात अरुण गवळी आणि त्याचा भाऊ किशोर मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये दाखल झाला. भायखळ्यातील दगडीचाळ हा त्याचा बालेकिल्ला. इथूनच तो त्याच्या टोळीची सूत्र हलवायचा... अगदी दाऊदच्या टोळीलाही त्यानं आव्हान दिलं. मात्र 2 मार्च 2007 रोजी त्यानं घाटकोपरमध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येची सुपारी दिली आणि या प्रकरणी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली.. 17 वर्ष त्यानं शिक्षा भोगली. कधी पॅरोलवर बाहेरही आला... मात्र वयाचा विचार करुन कोर्टानं गवळीला जामीनावर सोडलंय. शिक्षा भोगताना गवळीनं सर्वांना चकीत करुन सोडलं ते गांधिगीरीच्या परिक्षेनं..या परीक्षेत गवळीनं चक्क 80 पैकी 74 गुण मिळवले.ही परीक्षा सोपी नव्हती.
ही परीक्षा घेताना बंदीवानांना अभ्यासक्रमाचे साहित्य जवळजवळ एक महिना आधी दिलं जातं आणि ते स्वतः अभ्यास करण्याच्या पद्धतीचे पालन करतात. कैद्यांना गांधीजींची शिकवण आणि जीवनाबद्दल जाणून घेण्यासाठी ही परीक्षा घेतली जाते. या एक तासाच्या परीक्षेत अनेक प्रश्न असतात. ज्यात उत्तरे तपशीलवार लिहावी लागतात. सोप्या स्वरुपापेक्षा अगदी वेगळी, ज्यामध्ये पर्याय निवडता येतात.
या परीक्षेत इतर बंदीवानांसह अरुण गवळीला एक स्व-अभ्यास पुस्तक देण्यात आलं आणि तुरुंगातील शिक्षकांनीच त्याला शिकवलं. इतर कैदी एका सामान्य परीक्षा हॉलमध्ये परीक्षेला बसले. मात्र गवळीला ‘अंडा सेल’मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याला त्याच्या खोलीतून बाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती. ‘ओपन-बुक’ परीक्षेला इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीमध्ये उपस्थित राहता येत होतं. मात्र गवळीने मराठी भाषा निवडली. आणि अंडरवर्ल्डचा डॉन गवळी गांधी विचाराच्या परीक्षेत अव्वल आला.
गवळी तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर त्याचं कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोश केला. पत्नी आशा गवळी हीनंही एक व्हिडिओ पोस्ट करत गवळीचं स्वागत केलं.मुंबईतून अंडरवर्ल्ड हद्दपार झालाय. आता तुरुंबाहेर आलेला गवळी त्याच्या अखिल भारतीय सेनेची कमान पुन्हा स्विकारण्याची शक्यता आहे. मात्र गांधिगीरीच्या परिक्षेत अव्वल गुण पटकावणारा गवळी गांधिगिरी प्रत्यक्षात आचरणात आणेल का? हे येणारा काळच ठरवेल.
