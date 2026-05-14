/तयारीला लागा! माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान कधी? दिवस ठरला; कुठं - केव्हा असेल मुक्काम पाहा वेळापत्रक

Ashadhi Ekadashi 2026 : पाऊले चालती पंढरीची वाट... आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं विठुरायाच्या भेटीसाठी निघणारी वारकरी मंडळी आता तयारीला लागतील, कारण माऊलींच्या पालखीचं वेळापत्रक झालंय जाहीर...
Ashadhi Ekadashi 2026 : वर्षभर आपल्या प्रपंचात रमणारे विठ्ठलभक्त ज्या क्षणाची वाट पाहत होते तो क्षण आता नजीक आला आहे. ज्यामुळं आता पंढरीच्या वारीसाठी आतुर असणाऱ्या या मंडळींनी त्यासाठीच्या तयारीला सुरुवात करण्यास काहीच हरकत नाही. कारण, संत शिरोमणी ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. या वेळापत्रकानुसार 8 जुलै 2026, बुधवारी पालखी पंढरपूरसाठी प्रस्थान ठेवेल.
आळंदी देवस्थानकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार आषाढी वारी निमित्त संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचं 8 जुलै रोजी आळंदीहून पंढरपूर कडे प्रस्थान होईल. 24 जुलै रोजी हा पालखी सोहळा पंढरीत पोहोचेल. परंपरेप्रमाणे संपूर्ण पालखी सोहळ्यात तीन उभी आणि चार गोल रिंगणं पार पडतील. तर, पुणे, सासवड इथं प्रत्येकी दोन तर अन्य ठिकाणी पालखीचा एक मुक्काम असेल. 25 जुलै रोजी आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं वैष्णवांचा मेळा पंढरपुरात पाहायला मिळेल. हा संपूर्ण प्रवास 33 दिवसांचा असेल, ज्यानंतर ८ ऑगस्टला पालखी आळंदीत परतणार आहे.
|तारीख
|मुक्काम, विसावा आणि रिंगणाचं ठिकाण
|8 जुलै
|आळंदीहून प्रस्थान
|9 आणि 10 जुलै
|पुणे शहरात मुक्काम
|11- 12 जुलै
|सासवड मुक्काम
|13 जुलै
|जेजुरी मुक्काम
|14 जुलै
|वाल्हे मुक्काम
|15 जुलै
|नीरा स्नान करून लोणंदकडे मार्गस्थ
|16 जुलै
|चांदोबाचा लिंब (पहिलं उभं रिंगण), तरडगाव मुक्काम
|17 जुलै
|फलटण
|18 जुलै
|बरड
|19 जुलै
|नातेपुते
|20 जुलै
|पुरंदवडे (पहिलं गोल रिंगण), माळशिरस मुक्काम
|21 जुलै
|खडूस फाटा इथं दुसरं होल रिंहगण, वेळापूर मुक्काम
|22 जुलै
|ठाकुरबुवा समाधीजवळ तिसरे गोल रिंगण (टप्पा इछं ऐतिहासिक 'बंधू भेट' ) भंडीशेगावला मुक्काम
|23 जुलै
|बाजीराव विहीर इथं गोल आणि उभं रिंगण
|24 जुलै
|माऊलींच्या पालखीचा पंढरपुरात प्रवेश
|25 जुलै
|आषाढी एकादशीचा सोहळा
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचा पुण्यातील मुक्काम कुठं होणार? याबाबत बराच गोंधळ उडल्यानंतर अखेर आळंदी देवस्थानने परंपरेनुसार भवानी पेठेतचं होणार आहे. देवस्थानने पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर करत पुण्यातील मुक्कामावर शिक्कामोर्तब केलं आणि सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिरालगतची जागा खरेदी करुन, परिसरातील अतिक्रमण हटवून या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या गर्दीचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी तसं आश्वासन दिलं असून तशी प्रक्रिया ही सुरु झाली असल्याचा दावा आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त आणि पालखी सोहळा प्रमुख राजेंद्र उमाप यांनी केला आहे.