राजकारणातले सच्चे मित्र दुरावले? आशिष शेलार आणि राज ठाकरेंमध्ये दुरावा?

Ashish Shlear and Raj Thackeray: आशिष शेलार आणि राज ठाकरेंमधला दुरावा अजूनही कमी झालेला नाही. कारण राज ठाकरेंच्या मैत्रीसंदर्भात आशिष शेलारांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी नो कमेंट्स म्हणत बोलणं टाळलं आहे. त्यामुळे आशिष शेलार अजूनही राज ठाकरेंवर नाराज आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तर राज ठाकरे आणि आशिष शेलार यांच्यामध्ये कोणताही दुरावा नसल्याचं अमित ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरे आणि आशिष शेलारांची मैत्री सगळ्यांनाच सर्वश्रूत आहे. मात्र, ठाकरे बंधू एकत्र आल्यापासून या दोन्ही मित्रांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आहे. दरम्यान या दोन्ही मित्रांमध्ये पडलेली फूट राज ठाकरेंचे पुत्र अमित ठाकरेंनी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज ठाकरे आणि आशिष शेलारांमध्ये कोणताही दुरावा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर दुसरीकडे आशिष शेलारांनी मात्र, मैत्रीवर बोलणं टाळत नो कमेंट्स असं उत्तर दिलंय. त्यामुळे राज ठाकरेंसंदर्भात आशिष शेलारांजी नाराजी अजूनही तशीच आहे का? असा प्रश्न त्यांच्या उत्तरानंतर उपस्थित होत आहे.
मराठीच्या मुद्द्यावरून राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यानंतर दोन्ही बंधूंनी हिंदीच्या मुद्द्यावरून सरकारनं घेतलेल्या भूमिकेचा चांगलाच समाचार घेतला होता. खासकरून राज ठाकरेंची मनसेनं राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. दरम्यान राज ठाकरेंच्या
याच भूमिकेवरून आशिष शेलारांनी राज ठाकरेंवर टीका देखील केली होती. दरम्यान यानंतर वैयक्तिक मैत्रीचा विषय संपला असं जाहीर विधान आशिष शेलारांनी केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं..
अमित ठाकरेंनी सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारांची भेट घेतलीय. दरम्यान या भेटीत त्यांनी गणेशोत्सवातील परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केलीय. तसंच गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिल्याच्या निर्णयाचं देखील अमित ठाकरेंनी स्वागत केलं आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच राज ठाकरेंनी वर्षा निवासस्थानी जात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी टाऊन प्लॅनिंगसंदर्भात चर्चा केली. तर आज अमित ठाकरेंनी गणेशोत्सवासंदर्भात आशिष शेलारांची भेट घेतलीय. मात्र, ठाकरेंच्या या भेटीगाठी खरंच याच मुद्द्यावर झाल्या आहेत का? की यामागे अजून इतर राजकीय गणितं आहेत असा प्रश्न देखील या निमित्तानं उपस्थित करण्यात येत आहे.