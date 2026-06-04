/अशोक चव्हाणांनी संपवलं 20 वर्ष जुनं वैर; मित्रासाठी शत्रुत्वाला दिली तिलांजली, नांदेडमध्ये दिलजमाईची चर्चा

सतीश मोहिते, नांदेड
एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचे विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने मनोमिलन झाले. चिखलीकर यांचे सुपुत्र प्रवीण पाटील चिखलीकर यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्याने नांदेड विधानच्या परिषदेच्या निवडणुकीत रंगत वाढली होती. मात्र या दोन्ही विरोधकांची दिलजमाई करण्यात वरिष्ठाना यश आले.
नांदेड जिल्ह्यात अशोक चव्हाण विरुद्ध प्रतापराव चिखलीकर हा संघर्ष सर्वश्रुत आहे. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून दोघांमध्ये कट्टर वैर पाहायला मिळालं. पण आता परिस्थितीनं दोघांनाही एकत्र आणलंय. विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्तानं अशोक चव्हाणांनी वैर विसरुन प्रतापरावांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली. अशोक चव्हाण समर्थक अमर राजूरकर यांच्याविरोधात प्रतापरावांचे चिरंजीव प्रवीण हे निवडणूक रिंगणात होते. राष्ट्रवादी आणि भाजप मित्रपक्ष असताना दोस्तीत कुस्ती नको म्हणून अशोक चव्हाणांनी चिखलीकरांची भेट घेऊन त्यांना माघारीची विनंती केली. शिवाय जुन्या वैराला तिलांजली देत असल्याची एकप्रकारे घोषणाच केली.
अशोक चव्हाणांच्या विनंतीचा मान ठेऊन प्रतापराव चिखलीकरांनी माघार घेत असल्याचं जाहीर केलं. पण माघार घेतानाही ती जागा राष्ट्रवादीचीच होती असं सांगण्यास चिखलीकर विसरले नाहीत.
चिखलीकर-चव्हाण दिलजमाईकडं फक्त एका निवडणुकीपुरतं पाहून चालणार नाही. अशोक चव्हाणांमुळं चिखलीकरांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. दोघंही एकमेकांचे कट्टर वैरी... पण गेल्या काही वर्षांत नांदेडचं राजकारण बदललंय. काँग्रेसनं नांदेडमध्ये भक्कम आव्हान निर्माण केलंय. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी चव्हाण-चिखलीकरांची दिलजमाई झाल्याचं सांगण्यात येतंय.