भोंदू बाबा खरातच्या 19 मिनिटांची VIDEO Link व्हायरल, क्लिक केलेल्यांना होतोय पश्चाताप; काय आहे स्कॅम?

लोकांना जाळ्यात ओढण्यासाठी इंटरनेटवर विचित्र लिंक्स येत राहतात, पण जेव्हा एखादी गोष्ट ट्रेंडिंग असते, तेव्हा लोक सहजपणे त्या जाळ्यात अडकतात. सोशल मीडियावर असाच एक 19 मिनिटे 34 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. अशोक खरात यांचे लीक झालेले फुटेज असो, ते एक फोटो किंवा छोटी क्लिप पोस्ट करतात आणि संपूर्ण लिंक देण्याचा दावा करतात. नाशिकच्या ज्योतिषीशी संबंधित व्हायरल एमएमएस प्रकरणात व्हिडिओंच्या संख्येबाबत एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. 58 किंवा 100 व्हिडिओ जप्त झाल्याच्या अफवांदरम्यान, पोलिसांचा तपास सुरू आहे आणि सत्याची प्रतीक्षा आहे.
नाशिकचे ज्योतिषी अशोक खरात यांच्याशी संबंधित एमएमएस प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या व्हिडिओंच्या संख्येबाबत वेगवेगळे दावे समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला अधिकच गती मिळाली आहे. काही जण ५८ व्हिडिओंबद्दल बोलत आहेत, तर काहींच्या मते ही संख्या 100 पर्यंत आहे. या विरोधाभासामुळे लोकांची उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही वाढली आहे. सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की, पोलिसांच्या छाप्यात सुमारे 58 व्हिडिओ जप्त करण्यात आले.
तपास यंत्रणांनी सांगितले की, खरात यांच्या कार्यालयाच्या सखोल झडतीनंतर हे व्हिडिओ जप्त करण्यात आले. मोबाईल फोन, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर स्टोरेज युनिट्ससारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या व्हिडिओंची सत्यता आणि स्रोत निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू आहे. ही बातमी व्हायरल होताच, हजारो लोकांनी व्हिडिओची संपूर्ण लिंक शोधायला सुरुवात केली. लोक टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि एक्स (X) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर सतत ते शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, या प्रकरणी अनेक दावे आणि अफवा देखील वेगाने पसरत आहेत.
अहवालानुसार, या व्हिडिओची नवीन किंवा विस्तारित आवृत्ती खरोखर अस्तित्वात असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा अद्याप सापडलेला नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, क्लिक्स आणि ट्रॅफिक वाढवण्यासाठी अनेकदा या अफवा पसरवल्या जातात. "19 मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओ," "19.34 चा व्हिडिओ," आणि "अशोक खरात एमएमएस" यांसारखे कीवर्ड्स सर्च इंजिन आणि सोशल मीडियावर वेगाने ट्रेंड होत आहेत. अनेक पोस्ट्समध्ये व्हिडिओची संपूर्ण लिंक किंवा डाउनलोड उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात आहे. सायबर तज्ञांच्या मते, अशा बहुतेक लिंक्स फिशिंग वेबसाइट्स किंवा मालवेअर डाउनलोड पेजेसवर घेऊन जातात, ज्यांचा उद्देश वैयक्तिक माहिती चोरणे किंवा लोकांना ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी बनवणे हा असतो.
19 Minute 34 Second Viral Video To Ashok Kharat MMS: पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की तपास सुरू आहे आणि लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पडताळणीशिवाय कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवणे चुकीचे ठरेल. सध्या, त्यांचे लक्ष ठोस पुरावे गोळा करणे आणि एक मजबूत खटला तयार करण्यावर आहे, जेणेकरून दोषींवर कठोर कारवाई करता येईल. या प्रकरणामुळे परिसरातील लोकांमध्ये संताप आणि भीती दोन्ही निर्माण झाली आहे. लोक कठोर कारवाई आणि अधिक चांगल्या देखरेखीची मागणी करत आहेत. या प्रकरणामुळे आणखी लोक प्रभावित होऊ शकतात अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे. पोलीस संभाव्य पीडितांना ओळखण्याचाही प्रयत्न करत आहेत.
भारतात, परवानगीशिवाय अश्लील किंवा खाजगी व्हिडिओ पाहणे, डाउनलोड करणे किंवा शेअर करणे हा एक गंभीर गुन्हा मानला जाऊ शकतो. ऑनलाइन अश्लील किंवा लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्री प्रसारित करणे हे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 64 आणि 67अ अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. या कलमांखाली दोषी आढळल्यास 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सायबर गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांना कोणत्याही संशयास्पद लिंकवर क्लिक न करण्याचा किंवा अशी सामग्री पुढे न पाठवण्याचा सल्ला दिला आहे.