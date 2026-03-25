English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जवळ खेचत खरात म्हणाला, 'मी महादेवाचा अवतार, माझ्याकडे...'; पीडितेला तिचाच Video मोबाईलवर आला अन्..

Ashok Kharat Latest News: अशोक खरातविरोधात तरुणीने गुन्हा दाखल केला असून तिने तिच्यासोबत नक्की काय घडलं याची माहिती दिली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 25, 2026, 03:08 PM IST
खरात प्रकरणात नवा खुलासा (प्रातिनिधिक फोटो)

Ashok Kharat Latest News: अंकशास्त्राचा खोटा बुरखा पांघरून लोकांच्या अगतिकतेचा फायदा घेणारा स्वयंघोषित 'कॅप्टन' अशोक खरात याच्या कृष्णकृत्यांचा आता पर्दाफाश झाला आहे. एका पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीतून जे सत्य समोर आलं आहे, ते ऐकून तुमचेही पाय खालची जमीन सरकेल. दैवी शक्तीचा दावा करून त्याने एका तरुणीवर केवळ अत्याचारच केला नाही, तर तिला जिवे मारण्याची धमकी देऊन गप्पही केलं. नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

वास्तूसंदर्भातील सल्ला घेण्यासाठी गेलं होतं कुटुंब

नाशिकचं कॅनडा कॉर्नरमधील ओक्स प्रॉपर्टीजच्या ऑफिसमध्ये नशिबाचे आकडे सांगणारा हाच तो 'कॅप्टन' अशोक खरात! त्याच्याविरोधात आता दाखल झालेल्या सातव्या फिर्यादीत एका उच्चशिक्षित तरुणीने त्याच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे संपूर्ण नाशिक हादरलं आहे. 2021 मध्ये घराच्या वास्तूचा सल्ला घेण्यासाठी गेलेल्या एका कुटुंबाला काय ठाऊक होतं की, ज्याला ते मार्गदर्शक मानत आहेत, तोच त्यांच्या आयुष्यातलं सर्वात मोठं संकट ठरणार आहे.

नक्की वाचा >> Explained: खरातला भेटलेल्यांच्या HIV चाचणीची मागणी; शरीरसंबंधांमधून AIDS कसा होतो? तुम्हालाही नसेल ठाऊक

मी महादेवाचा अवतार आहे, माझ्याकडे...

जुलै 2024 मध्ये शिक्षणाच्या संदर्भात सल्ला घेण्यासाठी पीडित तरुणी खरातच्या केबिनमध्ये गेली होती. तिथे तिला तांब्याच्या पेल्यातून काहीतरी पिण्यास देण्यात आलं. ते पाणी प्यायल्यानंतर तिला ग्लानी येऊ लागली. याच संधीचा फायदा घेत, खरातने तिला जवळ ओढलं. धक्कादायक म्हणजे, "मी महादेवाचा अवतार आहे, माझ्याकडे दैवी शक्ती आहे, मी तुझं करिअर घडवीन" असं सांगून त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. पापाचा हा पाढा इथेच थांबला नाही. जुलै ते डिसेंबर 2024 या काळात त्याने वारंवार पीडितेचे शोषण केले. जेव्हा तरुणीने विरोध केला, तेव्हा तिला दैवी शक्तीने घर उद्ध्वस्त करण्याची आणि वडिलांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. भीतीपोटी ही तरुणी अनेक महिने गप्प राहिली.

नक्की वाचा >> 10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर

तिला तिचाच एक व्हिडीओ आला

डिसेंबर 2025 मध्ये एका अनोळखी नंबरवरून पीडितेला स्वतःचाच एक व्हिडिओ आला. जेव्हा तिने खरातला याबाबत विचारलं, तेव्हा त्याने उलट चाल खेळली. हा व्हिडिओ एआयद्वारे बनवलेला आहे, त्यावर विश्वास ठेवू नको असं सांगून त्याने तिला शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार करायला लावली. मात्र, त्याचा हा सगळा बनाव नाशिक पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर उघड पडला. अशा भोंदू बाबांच्या नादी लागण्यापेक्षा कायद्यावर विश्वास ठेवणे का गरजेचे आहे, हेच या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ashok Kharatsexual harassmentashok kharat newsnashikcrime news

इतर बातम्या

‘वाजले की बारा’साठी अमृता खानविलकरला मिळालं 'इतकं...

मनोरंजन