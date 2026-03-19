'महाराष्ट्राचा एपस्टिन?' अशोक खरातच्या अटकेची Inside Story, पोलिसांनी अटकेसाठी आखला होता सिनेस्टाईल प्लान!

Ashok Kharat Arrest Inside Story: जगात जशी एपस्टिन फाइलची चर्चा आहे. तशी महाराष्ट्रात कुकर्मा अशोक खरातच्या काळ्या धंद्यांची चर्चा आहे. हा अशोक खरात आता पोलिसांच्या तावडीत सापडलाय. पण त्याला पकडणं सोपं नव्हतं. यासाठी पोलिसांना खास प्लान आखावा लागला.यासाठी पोलिसांनी अटकेसाठी सिनेस्टाईल प्लान आखला होता. घरात चोर घुसल्याचा बनाव करत थेट एन्ट्री केली. अटकेची कुणकुण लागू नये म्हणून विशेष खबरदारी घेतली. बेडरुममधून कॅप्टन खरातला बेड्या ठोकल्या. अशोक खरातच्या अटकेची इनसाईड स्टोरी जाणून घेऊया.
अशोक खरातवरुन सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलच तापलंय. अशोक खरातच्या ट्रस्टवर चाकणकर सदस्य असल्याचा आरोप सुषमा अंधारेंकडून फेसबुक पोस्ट करत करण्यात आला.खरातला पाठीशी घालणा-या चाकणकरांना पदावर ठेवावं का? असा सवालही अंधारेंनी केलाय. तर रुपाली चाकणकरांनी मात्र हे आरोप फेटाळलेत.. खरातवरील आरोपांबाबत कल्पना नाही असं म्हणत आरोपांबाबत पोलीस चौकशी करतील असं चाकणरांनी म्हटलंय.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर एका व्हायरल व्हिडिओत कॅप्टन अशोक खरातचे पाय धुत असल्याचं पाहायला मिळतंय. अशोक खरात हा अनेक राजकीय नेत्यांचा स्वयंघोषित गुरु असल्याची माहिती समोर आली होती. शिवसेना UBTच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकरांवर आरोप केलेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी असताना चाकणकर मिरगावच्या शिवनिका ट्रस्टवर विश्वस्त कशा आहेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
रुपाली चाकणकर यांच्याकडं असलेल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा अशोक खरातनं लोकांवर दबाव आणण्यासाठी वापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. एका वृत्तपत्राला माफी मागायला भाग पाडल्याचंही सुषमा अंधारेंनी सांगितलंय.रुपाली चाकणकरांवर महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरुन हटवावं अशी मागणी सुषमा अंधारेंनी केलीय. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या रुपाली चाकणकरांना पदावरुन का दूर करत नाही असा सवालही त्यांनी केलाय.
शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेकजण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही. आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलीस तपासावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलंय. अशोक खरातमुळं अनेक जणांवर आरोप होऊ लागलेत. चाकणकरांनी आरोप फेटाळले असले तरीही एवढं करुन पुरेसं होणार नाही असं आता दिसू लागलंय.
कॅप्टन अशोक खरातला पकडण्यासाठी पोलिसांनी सिनेस्टाईल प्लॅन आखला होता. नाशिक क्राईम ब्रांचने बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात उर्फ स्वयंघोषित कॅप्टनच्या कशा मुसक्या आवळल्या. याची रंजक कहाणी आता समोर आली आहे. स्वयघोषित कॅप्टनला पकडण्यासाठी नाशिकच्या गुंडा स्कॉड पथकाने मंगळवारी रात्री घरात चोर घुसल्याचा बनाव करत आरडाओरड केली आणि पोलीस पथक थेट खरातच्या घरात घुसले, बेडरूममध्ये खरात दिसताच त्याला बेड्या ठोकल्या.. अटक होणार असल्याची कुण कुण खरातला लागू नये म्हणून पोलीस पथकाने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही कारवाई केली.