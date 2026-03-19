रात्रभर अशोक खरातच्या बंगला आणि फार्महाऊसची झाडाझडती, एक पिस्तूलसह महत्त्वाचे दस्तावेज जप्त

Ashok Kharat : स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरातच्या मिरगावमधील फार्म हाऊसवर रात्री उशिरा क्राईम ब्रँच छापा मारण्यात आला आहे. खरातच्या मिरगाव मधीलफार्म हाऊसमधून महत्त्वाचे दस्तावेज पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. खरातच्या मालमत्ता आणि अन्य काही महत्त्वाचे कागदपत्र पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. तर खरातच्या फॉर्म हाऊसमधून एक पिस्तूल देखील पोलिसांनी जप्त केलं आहे. एक पिस्तूल आणि काही वापरलेले तर काही न वापरलेले काडतूस देखील पोलिसांना सापडल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान अशोक खरात प्रकरणात SIT ची स्थापना करण्यात आली आहे. IPS तेजस्विनी सातपुतेंकडे विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. या चौकशीदरम्यान खरातचे अनेक कारनामे उघड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. खरातला 24 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली आहे.
राजकीय ज्योतिषी अशोक खरातचे ईशाननेश्वर मंदिर हे पूर्णतः जाम नदीच्या पात्रात उभारण्यात आलंय. संपूर्णतः अतिक्रमण असलेल्या या मंदिराच्या अलीकडे खास बंधारा बांधण्यात आलाय जो मंदिराला पुराच्या पाण्यापासून वाचवेल.
स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय. अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.
दरम्यान बलात्कारी अशोक खरातबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. मात्र घाबरुन महिलांनी पोलिसांत तक्रार केली नसल्याचं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं सांगितलंय.खरात प्रकरणात पोलिसांनी दबावाला बळी पडू नये असं आवाहनही अंनिसनं केलंय.
अशोक खरातच्या ट्रस्टवर चाकणकर सदस्य असल्याचा आरोप सुषमा अंधारेंकडून फेसबुक पोस्ट करत करण्यात आला. खरातला पाठीशी घालणा-या चाकणकरांना पदावर ठेवावं का? असा सवालही अंधारेंनी केलाय. तर रुपाली चाकणकरांनी मात्र हे आरोप फेटाळलेत. खरातवरील आरोपांबाबत कल्पना नाही असं म्हणत आरोपांबाबत पोलीस चौकशी करतील असं चाकणरांनी म्हटलंय.
शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेक जण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही. आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलीस तपासावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.
अशोक खरातमुळं अनेक जणांवर आरोप होऊ लागलेत. चाकणकरांनी आरोप फेटाळले असले तरीही एवढं करुन पुरेसं होणार नाही असं आता दिसू लागलंय.