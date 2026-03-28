चाकणकरांच्या राजीनाम्याचा सर्वात मोठा फायदा भाजपाला? राजकीय समीकरण बदलणार?

Ashok Kharat Case  Rupali Chakankar Resinged: अशोक खरात प्रकरणामध्ये राज्याच्या महिला आयोगाचं अध्यक्षपद रुपाली चाकणकरांना सोडावं लागलं आहे. अशातच एक वेगळीच बातमी समोर येत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 28, 2026, 01:35 PM IST
चाकणकरांना सोडली दोन पदं (प्रातिनिधिक फोटो, सोशल मीडियावरुन साभार)

Ashok Kharat Case Rupali Chakankar Resinged: राज्य महिला आयोग पुन्हा राष्ट्रवादीकडे जाणार की भाजप स्वतःकडे घेणार? असा प्रश्न सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळामध्ये दबक्या आवाजात विचारला जात आहे. भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणानंतर रुपाली चाकणकर यांनी राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे चाकणकरांच्या राजीनाम्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला होणार का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

अर्थखाते मुख्यमंत्र्यांकडे

अजित पवारांच्या निधनानंतर अर्थखाते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवलं आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आधी सांगण्यात आलं होतं. अजूनही हे खातं मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळेच आता सत्तेतल्या वाटपाच्या समीकरणांवरही चर्चा सुरू असल्याचं दिसत आहे.

नक्की वाचा >> खरात प्रकरणात लेटर बॉम्ब! चाकणकरांवर अटकेची टांगती तलवार? केसरकर सहआरोपी? थेट CM पर्यंत गेलं प्रकरण

भाजपाला एकदाच मिळालंय हे पद

आता राज्य महिला आयोग पद रिक्त झाल्यानंतर हे पद भाजप स्वतःकडे ठेवणार का? असा सवाल विचारला जाण्याचं कारण म्हणजे आधी हे पद भाजपाकडेच होतं. रुपाली चाकणकर यांच्या आधी भाजपच्या विजया रहाटकर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. राज्य महिला आयोग स्थापन झाल्यापासून भाजपच्या केवळ एकदाच हे पद वाट्याला आलं आहे. राज्य महिला आयोगाच्या निमित्ताने महिलांपर्यंत पोहोचता येते. महिला मतदार हा मागील काही वर्षांमध्ये राज्याच्या सत्तेच्या समिकरणातील महत्त्वाचा घटक ठरत असल्याचं लाडकी बहीणच्या माध्यमातून अधोरेखित झालं आहे. त्यामुळेच हे अध्यक्षपद दूरदुष्टीचा विचार करत महत्त्वाचं ठरणार आहे.

नक्की वाचा >> अनेक कॉल, 2 बडे नेते, पवार कुटुंबातून शब्द तरीही चाकणकरांची विकेट... सुनेत्राच खऱ्या बॉस कशा ठरल्या?

भाजपाच्या महिला अध्यक्षा असताना कोणकोणती कामं झाली?

2016 रोजी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपद पहिल्यांदा भाजपला मिळालं होतं. भाजपच्या विजया रहाटकर यांची नियुक्ती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी झाली होती. विजया रहाटकर यांनी त्यांचया कार्यकाळात पोस्को सेल, ट्रिपल तलाक सेल, तसेच मानवी तस्करी विरोधात विशेष सेलची निर्मिती केली होती.  सक्षमा उपक्रमामधून ऍसिड हल्ला पीडितांना दिलासा दिला होता. प्रज्ज्वला योजनेतून केंद्र सरकारच्या योजनांशी लाखो महिलांना जोडून घेतले होते. सुहिता योजनेतून महिलांना 24×7 हेल्पलाइन उपलब्ध करून दिलेली. निर्मल वारी योजनेतून लाखो महिला वारकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यामुळे आता पुन्हा चाकणकरांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या पदामुळे राज्य महिला आयोगाचं राजकीय समीकरण बदलणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

या पदावर कोणाची वर्णी लागणार?

रुपाली चाकणकर यांची राजीनामा दिल्यानंतर या पदावर कोणाची वर्णी लागणार? आयोग कोणत्या पक्षाकडे राहणार हे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, अजित पवारांच्या पक्षाच्या महिला नेता रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी रुपाली चाकणकरांनी पक्षाचं महिला अध्यक्षपद सोडल्यानंतर पक्षात सुनेत्रा पवार जी जबाबदारी देतील, ती आनंदाने स्वीकारेल, कारण आम्ही शेवटी अजितदादांची माणसं आहोत, असंही सूचक विधान केल्याने त्या चाकणकरांनी सोडलेल्या दोन्ही पदांसाठी उत्सुक आहेत का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Gold Silver Price Today 28 March: सोने-चांदीच्या किंमतीत पु...

भारत