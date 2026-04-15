रूपाली चाकणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करा; सुषमा अंधारे आणि अंजली दमानिया यांच्या गंभीर आरोपांमुळे खळबळ

Sushma Andhare On Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणावरून करण्यात आलेले आरोप रूपाली चाकणकरांनी फेटाळल्यानंतर पुन्हा एकदा राजकारण पेटलंय. चाकणकरांच्या ट्विटनंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी रूपाली चाकणकरांवर हल्लाबोल केलाय, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अशोक खरात आणि रूपाली चाकणकरांमध्ये झालेल्या कॉल्सचा दाखला देत काही गंभीर सवाल केले आहेत. तर खरातला अटक होईपर्यंतचाकणकर संपर्कात होते, त्यामुळे त्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.
अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांचा सहभाग असल्यचाही आरोप दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी केला आहे. त्यामुळे चाकणकर यांना चौकशीसाठी एसआयटी का बोलवत नाही? असा सवाल दमानिया यांनी केलाय, तर खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना गजाआड करण्याची मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.
खरात प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंनी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावरही टीकास्त्र डागलंय. खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांच्या अटकेसाठी आदिती तटकरेंनी पाठपुराव केलाय का? असा सवाल अंधारेंनी केलाय खरात प्रकरणात माझ्यासह कुटुंबार करण्यात आलेले आरोप कपोलकल्पित असल्याचं ट्विट करत चाकणकरांनी म्हटलं होते.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले, त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवले आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर माझ्या परिवारावर बेछूट व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार माध्यमांनी ते मागितले. रूपाली चाकणकरांव्यतिरिक्त कोणकोणत्या राजकीय नेत्यांचा खरातसोबत फोनद्वारे संवाद झालाय, याची यादीच चाकणकरांनी वाचून दाखवली आहे. तर खरात प्रकरणात दीपक केसरकरांची चौकशी का झाली नाही असा सवाल सुषमा अंधारेंनी उपस्थित केला.
अनेक राजकीय नेत्यांनी खरातला कॉल केले आहेत. अंजली दमानिया आणि सुषमा अंधारेंच्या आरोपांनंतर अशोक खरातवर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी देखील प्रतिक्रिया दिलीय, सीडीआरमधून अनेक लोकांची नावं समोर आली आहेत, त्या लोकांची एसआयटी चौकशी करेल असं विधान विखे-पाटलांनी केले. अशोक खरातनं धारण केलेल्या अवताराला अनेकजण बळी पडले आहेत असं विखे पाटील म्हणाले. अशोक खरात प्रकरणावरून राज्याचं राजकारण चांगलंच पेटलंय. त्यात पुन्हा एकदा सामाजिक कार्यकर्त्या दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी चाकणकर आणि खरातशी संपर्क असलेल्या राजकीय नेत्यांवर शरसंधान साधलंय, रूपाली चाकणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्या अटकेची मागणी देखील यावेळी करण्यात आलीय.