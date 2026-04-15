English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
रूपाली चाकणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करा; सुषमा अंधारे आणि अंजली दमानिया यांच्या गंभीर आरोपांमुळे खळबळ

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी पुन्हा एकदा रूपाली चाकणकरांवर गंभीर आरोप केले आहेत, दमानियांनी चाकणकर आणि खरातच्या कॉलवरून गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. तर अंधारेंनी रूपाली चाकणकरांच्या अटकेची मागणी केली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Apr 15, 2026, 07:19 PM IST
Sushma Andhare On Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणावरून करण्यात आलेले आरोप रूपाली चाकणकरांनी फेटाळल्यानंतर पुन्हा एकदा राजकारण पेटलंय. चाकणकरांच्या ट्विटनंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी रूपाली चाकणकरांवर हल्लाबोल केलाय, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अशोक खरात आणि रूपाली चाकणकरांमध्ये झालेल्या कॉल्सचा दाखला देत काही गंभीर सवाल केले आहेत. तर खरातला अटक होईपर्यंतचाकणकर संपर्कात होते, त्यामुळे त्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांचा सहभाग असल्यचाही आरोप दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी केला आहे. त्यामुळे चाकणकर यांना चौकशीसाठी एसआयटी का बोलवत नाही? असा सवाल दमानिया यांनी केलाय, तर खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना गजाआड करण्याची मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.
खरात प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंनी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावरही टीकास्त्र डागलंय. खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांच्या अटकेसाठी आदिती तटकरेंनी पाठपुराव केलाय का? असा सवाल अंधारेंनी केलाय खरात प्रकरणात माझ्यासह कुटुंबार करण्यात आलेले आरोप कपोलकल्पित असल्याचं ट्विट करत चाकणकरांनी म्हटलं होते. 

बदनाम करण्यासाठी माझ्यावर आरोप

महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप  झाले, त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला  दाखवले आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र  आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर माझ्या परिवारावर बेछूट  व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम  करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत  आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार  माध्यमांनी ते मागितले.  रूपाली चाकणकरांव्यतिरिक्त कोणकोणत्या राजकीय नेत्यांचा खरातसोबत फोनद्वारे संवाद झालाय, याची यादीच चाकणकरांनी वाचून दाखवली आहे. तर खरात प्रकरणात दीपक केसरकरांची चौकशी का झाली नाही असा सवाल सुषमा अंधारेंनी उपस्थित केला.

अनेक राजकीय नेत्यांनी खरातला कॉल केले आहेत.  अंजली दमानिया आणि सुषमा अंधारेंच्या आरोपांनंतर अशोक खरातवर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी देखील प्रतिक्रिया दिलीय, सीडीआरमधून अनेक लोकांची नावं समोर आली आहेत, त्या लोकांची एसआयटी चौकशी करेल असं विधान विखे-पाटलांनी केले. अशोक खरातनं धारण केलेल्या अवताराला अनेकजण बळी पडले आहेत असं विखे पाटील म्हणाले. अशोक खरात प्रकरणावरून राज्याचं राजकारण चांगलंच पेटलंय. त्यात पुन्हा एकदा सामाजिक कार्यकर्त्या दमानिया आणि सुषमा अंधारेंनी चाकणकर आणि खरातशी संपर्क असलेल्या राजकीय नेत्यांवर शरसंधान साधलंय, रूपाली चाकणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्या अटकेची मागणी देखील यावेळी करण्यात आलीय.

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ashok Kharat CaseRupali ChakankarSushma Andhareanjali damaniaserious allegations against Rupali Chakankar

भारत