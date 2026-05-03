मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यात अशोक खरातचा पाय खोलात, PMLA कोर्टात काय घडलं?

Ashok Kharat : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात आता ईडीच्या जाळ्यात अडकला आहे. ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यात खरातची कोट्यवधींच्या अवैध संपत्तीवर ईडीनं टाच आणली आहे. तसंच या प्रकरणात ईडीनं PMLA कोर्टात खरातचा ताबा घेण्यासाठी अर्ज देखील केलाय. पाहुयात नेमकं प्रकरण काय आहे.
श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली सामान्यांची लूट करणारा अशोक खरात ईडीच्या जाळ्यात अडकला आहे. ईडीच्या तपासात खरातच्या एका नव्या कारनाम्याची माहिती समोर आली आहे, रिअल इस्टेट प्रकल्पांचा वापर अशोक खरात काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.. या संपूर्ण व्यवहाराचा मास्टरमाइंड हा ओझरमधील एक बांधकाम व्यावसायिक असल्याची माहिती आहे, दरम्यान हा व्यावसायिक खरातचा विश्वासू साथिदार असल्याचीही माहिती आहे. हा खरातच्या 'महालक्ष्मी डेव्हलपर्समध्ये खरातच्या मुलीचा आणि पत्नीचा भागीदार आहे.
नाशिकच्या ओझर येथील मोठ्या टाऊनशिप प्रकल्पातून कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी झाल्याचा संशय ईडीला आहे. ईडीने बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात जमिनीच्या व्यवहारांची धक्कादायक कागदपत्रे सापडली आहेत. यामध्ये 90 लाख रुपयांचे संशयास्पद हस्तांतरण आणि 60 लाख रुपयांची गोठवलेली रक्कम, ही केवळ हिमनगाचे टोक आहे.तपासात असे दिसून आले आहे की, आरटीओ अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या नावे असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी वापरण्यात आली होती. आर टी ओ आणि खरात यांच्यात मोठ्या प्रमाणात बायकांची नावे वापरून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या होत्या हे ही समोर आले आहे.
खरातच्या या सर्व कारनाम्यानंतर ईडीने खरातचा ताबा मिळवण्यासाठी मुंबईच्या विशेष PMLA कोर्टात प्रॉडक्शन वॉरंटसाठी अर्ज केला आहे. मात्र कोर्ट खरातचा ताबा ईडीच्या ताब्यात देणार का? कारण खरातवर दाखल गुन्ह्यात एसआयटी चौकशी करतेय, प्रत्येक गुन्ह्यात एसआयटी देखील खरातल कोठडी देण्याची मागणी करतेय, त्यामुळे खरातचा ताबा ईडीला मिळणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.अशोक खरातच्या या आर्थिक जाळ्याने नाशिकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. आता ईडीच्या चौकशीत या बाबाचे आणखी किती चेहरे समोर येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पुणे जिल्ह्यातल्या नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभरात संतापाची लाट आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागलीय. सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, कलाकार सगळ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाईंनी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेत कुटुंबाला धीर दिला.आणि आरोपीचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी केली.