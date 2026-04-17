  • जितेंद्र शेळकेंची 3 दिवसांपुर्वीच ED कडून चौकशी; अपघातामागचा सुत्रधार कोण? अंजली दमानियांनी स्पष्टच सांगितलं!

जितेंद्र शेळकेंची 3 दिवसांपुर्वीच ED कडून चौकशी; अपघातामागचा सुत्रधार कोण? अंजली दमानियांनी स्पष्टच सांगितलं!

Jitendra Shelke Death: जितेंद्र शेळके यांचा हा अपघात आहे की घातपात? असा संशय सामाजित कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि तृप्ती देसाई यांनी व्यक्त केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 17, 2026, 03:42 PM IST
जितेंद्र शेळकेंची 3 दिवसांपुर्वीच ED कडून चौकशी; अपघातामागचा सुत्रधार कोण? अंजली दमानियांनी स्पष्टच सांगितलं!
जितेंद्र शेळके मृत्यू

Jitendra Shelke Death: भोंदु बाबा अशोक खरात प्रकरणात सध्या साक्षीदारांच्या नोंदी घेण्याचे काम सुरु आहे. अशोक खरात पोलीस कोठडीत असून त्याचीदेखील कसून चौकशी सुरु आहे. पीडित महिलांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. अशावेळी एका साक्षीदाराचा अपघाती मृत्यू झालाय. हा अपघात आहे की घातपात? असा संशय सामाजित कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि तृप्ती देसाई यांनी व्यक्त केलाय. जितेंद्र शेळकेंची 3 दिवसांपुर्वीच ईडीकडून चौकशी झाली होती, अशी माहिती अंजली दमानियांनी दिली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय घडली घटना?

भोंदू बाबा अशोक खरातचे निकटवर्तीय जितेंद्र शेळके यांचे अपघाती निधन झाले आहे. समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला.अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. संभाजीनगरहून शिर्डीकडे येताना धोत्रे गावाजवळ अपघात झाला. उभ्या कंटेनरला जितेंद्र शेळके यांच्या कारने पाठीमागून धडक दिली.  कार थेट कंटेनरखाली घुसली. अपघातात जितेंद्र शेळकेंचा मृत्यू तर पत्नी आणी मुलगा गंभीर जखमी झाले. जखमी मुलाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.  या अपघातानंतर शंका आणि अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

कोण होते जितेंद्र शेळके?

डॉ.जितेंद्र गणपतराव शेळके हे शिर्डीतील नावाजलेले उद्योजक होते. डॉ.शेळके यांची शैक्षणिक संस्था आणि सिल्व्हर ओक डेव्हलपर्स नावाने व्यवसाय करत. सात ते आठ वर्षांपासून जितेंद्र शेळके हे अशोक खरातचे भक्त होते. 2023 मध्ये अशोक खरातच्या शिवनिका संस्थान ट्रस्टचे सदस्य झाले. 2025 मध्ये शिवनिका संस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष झाले. अशोक खरात याच्या शिर्डीतील जमीन व्यवहार प्रकरणामध्ये शेळके हे साक्षीदार होते. अशोक खरात याच्या अटकेनंतर शिर्डी पोलिसांकडून जितेंद्र शेळके यांची चौकशी झाली होती.अशोक खरात प्रकरण उघड झाल्यानंतर शेळके तणावात असल्याची माहिती समोर आली होती.  श्री क्षेत्र माहूर येथून समृद्धी महामार्गाने शिर्डीकडे परतत असताना कारला भीषण अपघात झाला. समृद्धी महामार्गावर कोपरगाव वैजापूर हद्दीत कंटेनर आणि शेळकेंच्या कारच्या भीषण अपघात त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातात जितेंद्र गणपतराव शेळके वय - 50 , पत्नी अनुराधा जितेंद्र शेळके वय - 45 यांचा मृत्यू तर मुलगा सुचित जितेंद्र शेळके वय अंदाजे 14 वर्ष हा गंभीर जखमी झाला.

अंजली दमानिया काय म्हणाल्या?

जितेंद्र शेळकेंच्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी झी 24 तास शी संवाद साधत याप्रकरणी शंका उपस्थित केली.  अशोक खरात प्रकरणातला हा पहिला अपघात. आता याची सुरुवात झाली. जितेंद्र शेळके यांचे सिल्व्हर ओक लॉंज मंगल कार्यालय होते. 3 दिवसांपुर्वी ईडीकडून चौकशी झाली होती. आज जर त्यांचा मृत्यू होत असेल तर हे खूप धक्कादायक आहे. दीपक लोंढे यांची आड च चौकशी सुरु आहे, सचिन सुंभाले, बाळासाहेब बोऱ्हाडे या तिघांना सरकारकडून सुरक्षा दिली पाहिजे. पुरावे देऊ नये म्हणून उडवून टाकायचे असे बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही सुरु आहे का? असा प्रश्न अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला. 

अपघातामागचा सुत्रधार कोण?

जितेंद्र शेळके यांनी ईडीला बऱ्यापैकी माहिती त्यांनी दिली असेल. पण आणखी माहिती देऊ नये म्हणून अपघात केलाय का अशी भीती अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केलय. यामागे कोण सुत्रधार हे सांगता येत नाही. पण यामागे खूप मोठे राजकारणी आणि अधिकारी आहेत. कोणी केलंय हे सांगता येत नाही. पण ही घटना अतिशय शॉकींग झालंय, असे अंजली दमानिया म्हणाल्या.  

काय म्हणाल्या तृप्ती देसाई? 

हा अपघात पूर्णपणे संशयास्पद आहे. खरात प्रकरण दाखल होऊन 1 महिना झाला. जितेंद्र शेळके हे शिवनिका ट्रस्टचे उपाध्यक्ष होते. जितेंद्र हे या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार होते. त्यांना या प्रकरणाची सर्व माहिती होती. कोणते अधिकारी यात आहेत? काय व्यवहार झाले होते?  कोणत्या आयएएस आयपीएस अधिकाऱ्यांचे खरातशी संबंध होते. कोणत्या उद्योजकांनी यात पैसे गुंतवले होते? या सर्वाची माहिती जितेंद्र शेळके यांना होती. त्यामुळे या अपघाताबद्दल संशय व्यक्त होतोय, असे तृप्ती देसाई म्हणाल्या. 

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुढे काही जणांची नावं त्यांच्या जबाबात येऊ शकतात? ज्यांची नाव अजून समोर आलेली नाहीत. काही राजकारणी असू शकतात, काही आयपीएस, आयएएस असू शकतात. असे साक्षीदार तुम्ही संपवायला लागलात तर कसे होईल? असा प्रश्न तृप्ती देसाई यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे सर्व साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी तृप्ती देसाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

